Ricardo Cabezas no descarta presentarse a las primarias de la secretaria provincial del PSOE en Badajoz

El portavoz y secretario local del PSOE en Badajoz, Ricardo Cabezas, no descarta presentarse a las primarias de la secretaria provincial de su partido. Así lo ha manifestado hoy en un desayuno informativo con los medios de comunicación, donde ha hecho balance de este 2024 y ha hablado de los retos de su formación para el próximo año 2025.

Ha dejado abierta la puerta a asumir nuevas responsabilidades dentro del partido socialista. Dice que está "en disposición con toda su experiencia y trayectoria". "Puede ser que me presente a la provincial o a la local, ya veremos", ha comentado en tono distendido.

"Estamos en proceso de primarias, tenemos lo inminente el 11 de enero: la votación para la secretaría regional; y espero que gane con amplia mayoría el actual secretario, Miguel Ángel Gallardo Miranda. Luego tendremos las primarias a la secretaría provincial y local. Hasta entonces seguiré ejerciendo como secretario en Badajoz y portavoz. Ya veremos dónde nos sitúa la militancia", ha resaltado.

"Aquí el dedazo no existe. Esto es el PSOE. Hay mucha gente preparada y con ganas. Un día digo que sí y otro digo que no, estoy deshojando la margarita a ver qué me dice".

Con respecto al balance de este 2024, Cabezas ha criticado la gestión del PP en la ciudad, acusándolo de subir impuestos y privatizar los servicios municipales como "el tarifazo del agua, el basurazo, la subida de las entradas del concurso de murgas, las tasas de la universidad popular", destacaba entre otras.

Además, el portavoz socialista ha destacado la falta de inversiones en barrios como Las 800, donde se enfrentan a problemas graves de salubridad: "Esta falta de inversiones se ve reflejada en los barrios. Siempre denunciamos desde el grupo socialista que para el PP hay barrios de primera y de tercera a los que apenas se les presta atención".

Cabezas ha acusado al alcalde, Ignacio Gragera, de "jugar con la desinformación" en temas clave, como el puente de Cantillana, la limpieza del río Guadiana o el cierre de la Escuela de Artes y Oficios.

Y los retos para el próximo año 2025, Cabezas asegura que trabajará para garantizar el control de las empresas concesionarias como Tubasa y Aqualia, además de impulsar el Consorcio del Casco Antiguo y asegurar la ejecución de inversiones pendientes.