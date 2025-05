El PSOE de Badajoz pide al alcalde Ignacio Gragera que explique qué proyectos se caen por falta de financiación

El PSOE de Badajoz pide al alcalde de la capital pacense, Ignacio Gragera, que explique qué proyectos se caen por falta de financiación. Le exigen además que informe de todos aquellos anuncios, presupuestados o no, que ya ha descartado que van a salir adelante antes de que termine la legislatura y que todavía no han comunicado.

Los socialistas "están perplejos de que Gragera renuncie al aparcamiento de Valdepasillas tras 17 años desde que se prometió y que, de 1.000 plazas de aparcamiento prometidas, no han hecho ninguna, o que solo hayan empezado a construir 8 viviendas de 400 que prometieron."

"Hay tantos proyectos en el aire, que el PSOE pide concreción. Están convencidos que hay otros anuncios que no saldrán adelante pero que, en estos momentos, el equipo del PP lo oculta."

"Hay demasiados proyectos muy retrasados, a pesar de tener financiación, como una piscina en Gévora; arreglar una fachada en el Palacio de Godoy; un ala en el Teatro López de Ayala; la recuperación integral de parque de La Legión; la reforma edificio de policía en C/ Montesinos; el ajardinamiento de las laderas de la Alcazaba; una pista multideportiva en La Pilara, entre otros. Y hay que tener en cuenta que buena parte de la obra que se acomete ahora en la ciudad se presupuestó en 2023 y de aquel plan de impulso falta por invertir unos ocho millones de euros", explican

También citan otros proyectos "que son ensoñaciones" como el soterramiento de la autopista, la reconversión del conventual en oficinas municipales o centro cívico para el Casco Antiguo, parque periurbano en El Pico, playa fluvial junto al Canal de los Ayala, parques de agua para niños,... Además siguen sin renovar San Atón, Carolina Coronado ni Ricardo Carapeto, el asfaltado integral del Casco Antiguo, renovación de aceras en la barriada de Llera, la zona de la riada sigue esperando 27 años después… "y una lista interminable de pura fantasía."

Ricardo Cabezas, portavoz socialista, le pregunta al alcalde “unas cuestiones que interesan conocer a los pacenses. Por eso piden a Ignacio Gragera, para no llevarnos más sustos, que sea sincero, inténtelo, y díganos qué proyectos se van a caer por falta de financiación. Y, además, le exijo que informe de todos aquellos anuncios, presupuestados o no, que ya ha descartado que vayan a salir adelante antes de que termine la legislatura y que todavía no han comunicado ni a los que le votaron ni a los que no. Y si nos cuenta si la Junta va a invertir en condiciones y en qué en Badajoz, pues se lo agradeceré doblemente”.

En el PSOE esperan que no se repita con otros proyectos lo ocurrido con el aparcamiento previsto en Valdepasillas que, tras 17 años prometiéndolo, el equipo del PP desistió en su construcción el pasado marzo (antes lo hizo con el Molino de los Moscoso).

Los socialistas recuerdan que el equipo del PP intentó que este aparcamiento lo pagara Europa, pero no le salió bien la jugada. Y cinco millones de euros, ahora son ocho, son muchos millones como para pagarlos desde las arcas municipales tras tantas privatizaciones. Ni redactar el proyecto básico, de ejecución y dirección de obras ha sido garantía de realización.

"La no ejecución de este aparcamiento demuestra que Gragera no tiene proyecto de ciudad y que va a salto de mata."