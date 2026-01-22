Profesionales de la música o las artes escénicas integran el jurado que valorará los concursos de Carnaval de Badajoz

La Concejalía de Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Badajoz ha dado a conocer la composición del jurado del Concurso Oficial de Murgas y de los diferentes desfiles, un equipo integrado por profesionales de la música, las artes escénicas y el propio Carnaval, con una amplia trayectoria y conocimiento de la fiesta que afrontan esta responsabilidad "con rigor, compromiso e ilusión".

En concreto, el jurado del Concurso de Murgas (Comba) estará presidido por Francisco Javier Ledo Sousa 'Curro', histórico murguero y referente del concurso desde sus primeras ediciones. Fundador y componente de Taways y miembro de agrupaciones como Al Maridi, Marwan Chilliqui, La Coracha o La Mala Compañía, ha destacado también como letrista, diseñador de escenografía y vestuario, logrando varios primeros y segundos premios. Su experiencia se completa con su labor como presentador del certamen.

Otros integrantes del jurado son David Falero, docente y murguero, uno de los fundadores de la murga Titirimundi y posterior componente de Pixa a la Fulaneska, donde ha desarrollado labores de letrista y componente; o Esther Labadiño González, maestra de música y profesora de guitarra con estudios superiores en el Conservatorio de Badajoz y cantautora, que combina su perfil pedagógico con su experiencia murguera como excomponente de La Galera y actual integrante de 20 D'Copas.

A su vez, José A. Linares Murillo es un murguero ligado al Carnaval desde la infancia, con más de una década de experiencia en agrupaciones como Titirimundi, Pixa a la Fulaneska y Marwan, y destaca por su especial atención a la puesta en escena, la escenografía, el vestuario y el trabajo interpretativo.

Mientras, Juan Rodríguez Blanco 'Juanito' es guitarrista e hijo de murguero, con una dilatada trayectoria iniciada en 2003 con La Caidita y continuada en agrupaciones como Los Peleles, No Somos Nadie, 20 de Copas y Los Chungos; y Daniel López Luna 'Dani Luna', maestro de música y murguero con una extensa carrera en el Teatro López de Ayala, avalada por dos primeros premios y numerosas presencias en la gran final, además de ser autor y componente de agrupaciones como Taways, Marwan, Al Maridi, La Coracha o la surgida tras la unión de Murallitas y Los Niños.

Completa el jurado Ana María Alcántara Fernández 'Ana Alcántara', docente, excomponente de la murga femenina Las Nenukas, pionera en el concurso, según indica en nota de prensa el ayuntamiento de la capital pacense.

La Concejalía de Ferias y Fiestas ha dado a conocer igualmente la composición del jurado encargado de valorar el Desfile Infantil, el Gran Desfile del Carnaval y el Desfile de San Roque (Entierro de la Sardina) del Carnaval de Badajoz 2026, un equipo multidisciplinar formado por profesionales de la música, la danza, el diseño, las artes plásticas y la gestión cultural.

El presidente del jurado será Francisco González Gómez, con más de 20 años de experiencia en el mundo del Carnaval y que ejercerá esta función por tercera edición consecutiva.

El apartado musical estará valorado por Ibes Magora, músico y productor con formación superior en piano, composición y producción musical, con una amplia trayectoria en estudios de grabación y proyectos artísticos; Jesús Barragán Moral, trompetista con titulación profesional y superior por los conservatorios de Almendralejo y Badajoz; y Jesús Ramallo García, percusionista con formación musical desde la infancia, experiencia docente en escuelas municipales y trayectoria profesional en agrupaciones musicales de referencia.

La coreografía será evaluada por Sandra González Montero, bailaora y coreógrafa con formación junto a destacados referentes del flamenco y campeona de Europa en 2020; Cristina Figuero Expósito, especialista en actividades coreografiadas, bailes latinos y animación de eventos; y Luis María López Vaquerizo, coreógrafo y creador con una sólida formación nacional e internacional, fundador de proyectos escénicos innovadores y con experiencia como jurado y formador profesional.

En el apartado de disfraz, gorro y maquillaje, el jurado contará con María Francisca Montero Monroy, diseñadora y patronista con una extensa trayectoria en alta costura, moda flamenca y vestuario escénico; Beatriz Gallego Sola, licenciada en Bellas Artes especializada en escultura, restauración y escenografía; y Ana Belén Mendo Burguete, maquilladora profesional con más de 15 años de experiencia en espectáculos, eventos y caracterización artística.

Los estandartes serán valorados por Agustín Garriga Botello, ilustrador y diseñador gráfico con una amplia carrera en editoriales, agencias y proyectos culturales, y Fernando Segador Rodríguez 'Fernando Sembrador', artista multidisciplinar y creador visual, autor de proyectos icónicos vinculados a la identidad extremeña y con una destacada proyección creativa.

Por su parte, la valoración de los artefactos corresponderá a José Manuel Gamero Gil, artista plástico y escultor con obra pública de referencia en la ciudad y una intensa labor docente y creativa; Sandra Torrescusa García, graduada en Educación Primaria con experiencia en organización de eventos; y Álvaro Indias Salguero, creador de contenido y 'maker' especializado en fabricación digital y creatividad aplicada, con pasado murguero en el Carnaval de Badajoz.

Como observadores actuarán Isabel Redondo García y Ángel María Sotoca Osorio, mientras que el control de tiempos recaerá en María del Carmen Provencio Vidarte, Lucía González Rodríguez, Rosa María Reguera, José María Embid Pérez, Paula Thovar Santos y Julián Soriano Montero. En ambos concursos, actuará como secretario del jurado el funcionario del consistorio Juan Carlos González.

El ayuntamiento ha destacado por último que se trata de un jurado "plural, experimentado y profundamente vinculado al Carnaval de Badajoz", que asume su función "con profesionalidad, objetividad y una especial ilusión por contribuir al prestigio y buen desarrollo" de los concursos de esta fiesta.