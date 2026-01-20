El Ayuntamiento de Badajoz celebrará un pleno extraordinario sobre la Escuela de Artes y Oficios a petición del PSOE

El Ayuntamiento de Badajoz celebrará el próximo miércoles, día 21, a las 12,00 horas, un pleno extraordinario a petición del Grupo Municipal Socialista para abordar la situación de la Escuela de Artes y Oficios 'Adelardo Covarsí', que continúa cerrada pese a llevar más de 17 meses finalizadas las obras del nuevo edificio.

En este sentido, el PSOE ha destacado en nota de prensa que ha forzado esta sesión plenaria para exigir explicaciones por el cierre "prolongado" de dicha escuela, y ha criticado que el equipo de gobierno "ha agotado deliberadamente" el plazo máximo que permite el Reglamento Orgánico de Funcionamiento Municipal, "evidenciando su falta de voluntad para abordar en tiempo y forma una situación que afecta a la docencia y a la cultura en la ciudad".

"La convocatoria oficial deja constancia expresa de que la sesión se celebra a solicitud del PSOE, tras una petición formal registrada hace dos semanas conforme al ROF", han detallado los socialistas, junto con que el pleno se centrará en un único punto del orden del día relativo a la situación de la Escuela, después de que el alcalde, Ignacio Gragera, "impidiera en noviembre el debate en pleno de una moción socialista sobre este mismo asunto".

La portavoz socialista y secretaria general del PSOE de Badajoz, Silvia González, ha recordado en este sentido que su grupo ha realizado un seguimiento "continuado y riguroso" de este problema desde el inicio del curso 2024/2025, sin que el equipo de gobierno haya ofrecido explicaciones "claras" ni una fecha "real" de apertura.

En ese contexto, el PSOE pidió por primera vez la dimisión del concejal de Cultura en 2024, cuando el curso debía comenzar pero la Escuela estaba cerrada, y volvió a solicitarla en el último trimestre de 2025 al comprobar que la situación se prolongaba.

González ha subrayado que la Escuela "no ha abierto ni un solo día", así como que "el alumnado ha perdido un curso completo y parte del actual" y el ayuntamiento "no ha dado una explicación coherente sobre por qué un centro terminado no puede ponerse en funcionamiento en 17 meses". A su juicio, la ausencia de información y de asunción de responsabilidades ha hecho "imprescindible" forzar un pleno extraordinario.

"El PSOE ha actuado con responsabilidad institucional, ha analizado la situación y ha pedido explicaciones por todos los cauces posibles. Ante la falta de respuestas, este pleno es un paso necesario para defender el interés general de la ciudad y de las personas directamente afectadas por el cierre de un centro público de formación artística y cultural", ha señalado.

Por último, la portavoz socialista confía en que en esta sesión el equipo de gobierno del PP responda "con claridad y rigor al interés general de Badajoz" y a la situación del alumnado y de la comunidad educativa, "afectados de forma injustificada por un cierre que sigue sin explicación pública y que denota una gestión municipal muy deficiente".