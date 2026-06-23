Manuel Naharro presenta 2.512 avales a su candidatura a renovar la Presidencia del PP provincial de Badajoz

El actual presidente del PP provincial de Badajoz, Manuel Naharro, ha presentado este martes un total 2.512 avales a su candidatura para renovar su cargo al frente del PP provincial, unos avales que suponen 1.400 más que hace cinco años.

Eso supone la muestra de que el partido está "unido", "vivo" y con ganas de conseguir todos los objetivos que se marquen, como es luchar y trabajar para que "por primera vez" la Diputación de Badajoz esté gobernada por el PP en 2027, ha señalado Naharro tras presentar los avales este martes en la sede del PP de la capital pacense.

El también presidente de la Asamblea de Extremadura ha presentado estos avales junto al actual secretario provincial, Juan Antonio Barrios, y la adjunta a la presidencia, Gema Cortés, y arropado por miembros del partido, entre los que se contaban el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, concejales o diputados.

A continuación se han dirigido al Parque de Castelar, donde ha dado las gracias por estar junto a él acompañándole en este acto "tan importante" como es su candidatura a la presidencia provincial y tanto a los presentes como a las 2.512 personas que han avalado la misma.

Una cifra "abrumadora" que suponen 1.400 avales más que hace cinco años cuando se presentó por primera vez al congreso provincial, ha señalado, junto con que ello "demuestra" que el partido está "unido", "vivo" y "con ganas de conseguir todos los objetivos que nos marquemos".

"Ya hemos conseguido mucho hasta llegar a este día. Ya conseguimos y fuimos parte importante de la victoria por dos veces de nuestra presidenta María Guardiola; conseguimos la victoria en las elecciones europeas pasadas, duplicamos el número de alcaldes de la provincia", ha continuado, para reconocer que no se conforman con eso, y defender que el Partido Popular es la formación que "mejor representa a los ciudadanos de esta provincia".

Así, ha destacado que van a "luchar y trabajar" para que en 2027 la Diputación de Badajoz sea gobernada por el Partido Popular "por primera vez", ya que según ha reafirmado Naharro, "ya es hora de acabar con todos los hechos bochornosos que están ocurriendo en esta diputación en los últimos años".

Según ha dicho, "es hora de acabar con el sectarismo con el que se trata a los alcaldes del Partido Popular por parte de la Diputación de Badajoz y ese va a ser nuestro objetivo de cara a las próximas elecciones", ha reafirmado.

Algo que van a hacer "pueblo a pueblo, casa a casa" y "estando cerca de la sociedad", como también ha incidido en que el eslogan que han elegido para esta candidatura y este congreso, 'La fuerza de nuestros pueblos', debe ser la "guía" que les marque los objetivos de aquí a las elecciones del año 2027.

Manuel Naharro también se ha mostrado "convencido" de que todos van a trabajar en esa dirección, de que van a conseguir los objetivos que se marquen y de que lo van a hacer todos juntos.

Finalmente, y una vez que se cierre el plazo para presentar candidaturas, a las 14,00 horas de este martes, los siguientes pasos serán la proclamación de la candidatura, en el caso de que no haya más candidatos, y el inicio de la campaña electoral interna hasta el próximo 10 de julio.

Al día siguiente, 11 de julio, se designarán los compromisarios por localidades que asistirán al congreso, que se celebrará el día 18 de julio en Mérida.