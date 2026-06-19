Badajoz alcanza la temperatura más alta del país este jueves con 39,1 grados

Badajoz ha alcanzado la temperatura más alta del país en la tarde de este jueves, 18 de junio, al registrar los 39,1 grados a las 17,10 horas.

Según los datos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tres localidades extremeñas se han situado entre las diez más calurosas del país este jueves.

En concreto, tras Badajoz que se sitúa como la más calurosa del país, en quinto lugar está la localidad cacereña de Serradilla, con 38,8 grados a las 16,40 horas, y en décimo lugar Olivenza, con 38,3 grados a las 18,00 horas.