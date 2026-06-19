CALOR

Badajoz alcanza la temperatura más alta del país este jueves con 39,1 grados

Tres localidades extremeñas se sitúan entre las más diez calurosas del país.

Redacción

Badajoz |

Un termómetro indica una temperatura de 40ºC en Badajoz
Un termómetro indica una temperatura de 40ºC en Badajoz | Europa Press

Badajoz ha alcanzado la temperatura más alta del país en la tarde de este jueves, 18 de junio, al registrar los 39,1 grados a las 17,10 horas.

Según los datos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tres localidades extremeñas se han situado entre las diez más calurosas del país este jueves.

En concreto, tras Badajoz que se sitúa como la más calurosa del país, en quinto lugar está la localidad cacereña de Serradilla, con 38,8 grados a las 16,40 horas, y en décimo lugar Olivenza, con 38,3 grados a las 18,00 horas.

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