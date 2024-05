El gobierno local de Badajoz reafirma que han llegado a "buenos" acuerdos referidos a las propuestas de subida salarial

El equipo de gobierno local del Ayuntamiento de Badajoz ha reafirmado sobre las propuestas de subida salarial referidas a los trabajadores del consistorio que los acuerdos a los que han llegado son "buenos" y que creen que, con ello, "se arregla un problema" que tenían hacía tiempo.

"En general estamos muy contentos, tanto nosotros como, bueno, la mayoría del ayuntamiento, porque sus representantes sindicales han firmado el acuerdo", ha señalado el primer teniente de alcalde, Carlos Urueña.

De esta manera se ha pronunciado en la rueda de prensa para informar sobre la Junta de Gobierno Local, a preguntas de los periodistas sobre la protesta convocada este martes por CCOO, USO y UGT y en la que unos 300 trabajadores del ayuntamiento han reclamado "más negociación" y "menos imposición", en relación a los órganos de representación de dicho personal y mejoras como un nuevo catálogo de puestos de trabajo, ante lo que Urueña ha expuesto que consideran que las relaciones laborales en el consistorio están en "muy buen momento".

"Hemos llegado a un acuerdo con los sindicatos mayoritarios, por supuesto que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero yo creo que los acuerdos a los que hemos llegado son buenos, van a ser voluntarios", ha incidido, junto con que "a lo mejor habrá que ver luego de la gente que se manifiesta" cuantos están "de acuerdo" y se apuntan para hacer esas horas y se acoge a este acuerdo.

En relación a que los tres sindicatos convocantes de la protesta digan que suman mayoría en la Mesa de Negociación, Urueña ha apuntado que CSIF tiene casi el 50 por ciento, mientras que sobre las críticas por que los acuerdos no afecten al conjunto de la plantilla, ha explicado que las propuestas de subida salarial se refieren a policía, bomberos, y administración general, y que "no son todos, pero es verdad que hay otros servicios que han tenido ya subidas en los últimos años".

"Incluso", ha agregado, hay algunos servicios que tienen una serie dentro de su nómina, como pueden ser las 80 horas, "que no la tienen otros", según ha remarcado, para hacer hincapié en que "lo que es cierto es que no se puede a lo mejor hacer una subida para los 1.500 trabajadores", y que se han ido haciendo durante estos años "a unos" y ha habido "otras partes" del ayuntamiento a los que no se les había hecho ninguna mejora.

En cualquier caso, consideran que es una mejora "tanto para ellos", como "al final, que es lo más importante, para dar servicio a la ciudad", porque al tener más horas para trabajar también dan un mejor servicio a todos los ciudadanos.

Cabe recordar que la propuesta de subida salarial planteada por el Ayuntamiento de Badajoz a sus trabajadores contempla incrementos de entre 1.600 y 5.600 euros anuales a través de complementos por trabajar por las tardes y, en el caso de la Policía Local, por atención de eventos en fines de semana y festivos, mientras que en el caso de los bomberos se produce una reorganización de servicios para lo cual se "refunden" los actuales conceptos en uno nuevo.

Según ha detallado el concejal de Recursos Humanos, Eladio Buzo, en el caso de la administración general, para este 2024, consiste en un "concepto retributivo" que compensa la asistencia al puesto de trabajo consistente en una serie de horas anuales en horario de tarde, este año una y dos en 2025, cuya retribución es mensual, y se establecen unos niveles retributivos, según sean jefes de servicio, de sección, técnicos A1 o A2, jefes de negociado, los grupos de administración o auxiliares.

Este concepto retributivo afecta en la plantilla actual a 380 trabajadores y es "voluntario", insistió el concejal que, respecto al servicio de bomberos, ha señalado que con el "fin único de cumplir eficientemente con el servicio público" para el que están destinados, se van a "refundir" los complementos que existen actualmente en uno llamado 24x365, que consiste en retribuir la obligación de asistir en días festivos o domingos y a determinadas horas bajo el "paraguas de una planificación previa".

En cuanto al servicio de la policía local, bajo la denominación de Atención de Eventos, consiste en realizar servicios fuera de la jornada ordinaria para cubrir eventos celebrados en la ciudad durante los fines de semana o festivos, de manera voluntaria.