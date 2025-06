El tramo final de Ricardo Carapeto de Badajoz abre el tráfico tras las obras de humanización por 1,4 millones

El tramo final de la avenida Ricardo Carapeto de la ciudad de Badajoz con la intersección de la BA-20, travesía de la Nacional 430, abre este viernes, día 27, al tráfico tras las obras de humanización que se han llevado a cabo en unos 350 metros con un importe de 1,4 millones de euros con cargo a los fondos Next Generation.

En concreto, estas obras ejecutadas por la empresa extremeña Construcciones Sevilla han consistido en la mejora de la movilidad y de la seguridad vial mediante la duplicación de la carretera existente entre los puntos kilómetros 1+240 y 1+540, y la mejora de la seguridad de los usuarios vulnerables con la ejecución de acerado y carril bici, así como la instalación de iluminación para facilitar la movilidad activa.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha asistido a la apertura de estas obras de la avenida Ricardo Carapeto, acompañado de los exdelegados Yolanda García Seco y Francisco Mendoza; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y concejales de la corporación municipal.

En declaraciones a los medios, Quintana ha explicado que se trata de un acto "sencillo" y "simbólico simplemente" como es la apertura de esta avenida con la que cumplen los plazos, al hilo de lo cual ha recordado que la última vez que fue preguntado por esta misma obra dijo que en junio estaría terminada. "Dentro de unos minutos se abrirá y estará completamente al servicio de los ciudadanos", ha detallado sobre esta carretera que era propiedad del Estado y que, con los acuerdos con su antecesor, pasará a ser propiedad del ayuntamiento.

Y es que, como ha explicado, "lógicamente" es una vía urbana y "no tiene sentido" que sea propiedad del Estado, que en esta obra ha invertido 1,4 millones y ha tratado de humanizar esta vía, "que es como se llama técnicamente", de entrada a la avenida Ricardo Carapeto, de manera tal que una vez hechos los trámites trámites administrativos pasa a ser "definitivamente" propiedad del Ayuntamiento de Badajoz.

Al respecto, ha mostrado su satisfacción a tenor de una obra que "ha quedado muy bien" aunque "complicada" porque estaban afectados "muchos" servicios de telefonía, gas o agua tanto limpia como para depuración y ha apuntado que se trata de una cuantía "bastante importante" para un tramo "pequeño", pero que había que "humanizarla" con elementos como aparcamientos.

En relación a los plazos de la obra, ha explicado que se han cumplido y que concluía el 7 de julio, por lo que "se ha adelantado" al tratarse de una actuación que "aunque no parezca que sea un tramo grande, es un tramo complejo en el sentido de los servicios afectados", financiada al 100 por cien por parte de los Fondos Next Generation en los que se ha incluido, a la par que ha indicado que este viernes quedará abierta al tráfico y que cree que "ahora se complicará el tráfico en Ricardo Carapeto, seguramente".

Por su parte, Ignacio Gragera ha compartido con José Luis Quintana que es una obra "quizá no tan grande, pero sí muy importante" para los vecinos de San Roque, y que "es verdad que se llevaba reivindicando mucho tiempo" y "ha habido mucha historia en torno a ella", pero que "al final" ya se abre al tráfico y se va a contar con un final de la avenida "en condiciones", con iluminación o aceras para la seguridad de los niños que acuden a los campos de la federación o para quienes acuden a la zona comercial o a las instalaciones de las piscinas de invierno y de verano de San Roque.

Al mismo tiempo, se ha mostrado "agradecido" de que "finalmente se haya llevado a cabo", porque "todo lo que sea mejorar la ciudad de Badajoz tiene que ser no solo bien recibido, sino agradecido" y ha hecho lo propio por que se hayan cumplido los plazos y que se vaya a empezar ahora a prestar este servicio, ante lo que "seguramente" y una vez que se abra este tramo la avenida "va a volver a sufrir ese tráfico que también tenía antes del cierre parcial del final".

"Desde luego, es un avance, es un paso adelante y es una buena noticia y un buen día para la ciudad y, especialmente, para San Roque", ha resaltado, mientras que preguntado por los trámites para que el ayuntamiento asuma su titularidad ha detallado que "están todos hechos" y que ya pasó por pleno, así como que asumen no solo este tramo, la parte del vial de Ricardo Carapeto, que es una avenida urbana y municipal en la que tanto las aceras como todos los servicios ya los estaba manteniendo haciendo el consistorio.

Así, ha continuado Gragera, dicho vial lo asumirá en su integridad a partir de ahora el ayuntamiento, junto con Santo Cristo de la Paz y algunas de las vías auxiliares de la autopista en la avenida del Diario Hoy, que son, como señalaba el delegado, urbanas y el ayuntamiento tanto con Francisco Mendoza como con José Luis Quintana han estado trabajando en ese convenio de cesión en el que se acordó también la puesta "a punto" de este tramo de Ricardo Carapeto, que había que urbanizar y acondicionar.

Cumplidos los trámites que "están hechos", ha agregado, con la apertura del tráfico y una vez que se terminen de hacer los papeles y se recepcione definitivamente la obra, les remitirán la documentación y "desde ese mismo momento" pasará a ser titularidad del consistorio, desde el que una vez que vayan viendo las necesidades podrían intentar instalar mobiliario en la misma.

Por otro lado y preguntado por posibles avances en el proyecto consistente en el soterramiento parcial de la BA-20, una de las principales propuestas del PP en las pasadas elecciones municipales, el alcalde ha explicado que desde el Ministerio les han comentado que la financiación "no estaba encima de la mesa", por lo que seguirán "insistiendo y viendo a ver de qué manera" pueden "intentar colaborar".

En relación a otra obra, la de desdoblamiento de la Carretera de Sevilla, el delegado del Gobierno ha incidido en que "ahora mismo" hay más de 20 personas trabajando en los restos arqueológicos encontrados en estos trabajos, y en que se está ejecutando y se continúa trabajando en la misma, aunque hay una parte en la que no se puede trabajar por temas arqueológicos.

Por último, Quintana ha sido interpelado por su valoración después de que APAG Extremadura Asaja haya respaldado al presidente de la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ante el episodio de "coacción" sufrido recientemente por parte de la Delegación, después de que el pasado 26 de junio fuese requerido para declarar ante la Policía Nacional a raíz de un comunicado de su organización, en el que se denunciaba una "preocupante" oleada de robos en industrias, naves, casetas de campo, así como el incremento de tirones y atracos a personas mayores en Almendralejo.

Para el delegado, "es para reírse". "Si alguien piensa que yo voy a entrar en cuestiones de investigación de una comisaría, o no me conoce, o está equivocado, o tiene otros objetivos. Esa es una investigación que hace la Policía Nacional porque hay alguien que denuncia en redes sociales que están ocurriendo una serie de delitos", ha matizado, de los que desde dicho cuerpo no tienen conocimiento, por lo que "van a preguntarle cuáles son".

"Si alguien piensa que yo estoy detrás de eso está equivocado, o tiene mala intención, una de las dos cosas, o las dos cosas. Si alguien piensa que yo voy a decirle a un policía nacional de Almendralejo que vaya a ... parece que no me conoce", ha concluido.