La Diputación de Badajoz finaliza la instalación de Etiquetas de Eficiencia Energética en todos sus edificios

La Diputación de Badajoz ha finalizado la instalación de Etiquetas de Eficiencia Energética en todos los edificios bajo su gestión, tras obtener los correspondientes Certificados de Eficiencia Energética.

Este proceso se ha llevado a cabo en cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto que aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, y el decreto que regula esta materia en Extremadura.

Las etiquetas se han colocado en lugares destacados y bien visibles por el público de cada edificio, tal y como establece la normativa vigente, ha destacado la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

De acuerdo con la legislación, el promotor o propietario del edificio o de parte del mismo, ya sea de nueva construcción o existente, es el responsable de encargar la realización de la certificación de eficiencia energética del edificio, o de su parte, en los casos que venga obligado por este real decreto.

El técnico responsable de la certificación energética debe elaborar una 'carpeta técnica' que incluya el formulario básico, el certificado firmado digitalmente, los archivos de cálculo y el informe energético en formato XML.

A partir de este informe se genera la etiqueta de eficiencia energética. El certificado tiene una validez máxima de diez años, excepto para edificios con calificación G, cuya vigencia es de cinco años.

Con esta iniciativa, la Diputación de Badajoz reafirma su compromiso con la sostenibilidad y el cumplimiento de la normativa vigente y asegura que sus instalaciones se ajustan a los estándares de eficiencia energética establecidos por el Gobierno y la Junta de Extremadura.

Asimismo, fortalece su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, trabajando para la consecución del ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles; el ODS 7 relativo a la Energía asequible y no contaminante; el ODS 9 sobre Industria, Innovación e Infraestructura y el ODS 13 Acción por el clima.