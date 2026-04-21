La Guardia Civil trata de identificar al atracador de la gasolinera de Gévora captado por las cámaras de seguridad

La Guardia Civil trabaja en la visualización de cámaras para poder identificar al autor del atraco que ha tenido lugar este pasado lunes en la gasolinera de Gévora, una pedanía de Badajoz, de la que han podido llevarse "una cantidad no excesiva".

Así lo ha señalado preguntado por este suceso el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha explicado que están investigando y viendo las cámaras en aras de poder identificar a la persona que cometió ese atraco.

Por otro lado, también la Guardia Civil de Tráfico mantiene abierta en estos momentos una investigación para esclarecer y determinar las personas que ocupaban varias furgonetas de aficionados de la Real Sociedad tras protagonizar una "peligrosa maniobra en la autovía".

Según la prueba hecha pública en redes sociales, intentaron sacar de la calzada a una furgoneta en la que al parecer viajaban seguidores del Atlético de Madrid, empujando el vehículo fuera de los carriles de circulación.

El delegado del Gobierno también se ha referido en declaraciones a los medios tras recibir al equipo técnico y jugadoras del Sport Extremadura Club Deportivo a otro suceso distinto al anteriormente mencionado y en el que otro vehículo con aficionados del conjunto vasco habrían hecho uso de bengalas durante la conducción por la A-66, poniendo en riesgo la circulación de otros vehículos. La "rápida" actuación de efectivos de la Guardia Civil de Tráfico en Badajoz permitió la localización e identificación de las personas implicadas.

Según Quintana, en cuanto tuvo conocimiento la Guardia Civil se paralizó la furgoneta y se detuvo a dos personas, del País Vasco y que estuvieron en Mérida detenidos, y "lógicamente" irá por la vía penal dado que se ha puesto "en riesgo" la vida de otras personas.

"Imaginaos que alguien va por una autovía tan tranquilamente y te estalla una bengala, eso puede perfectamente producir un accidente y no sabes nunca las consecuencias que puede llegar a tener; o sea, es vía penal clarísima y por eso se les detuvo a estas personas", ha confirmado preguntado por estos hechos en declaraciones a los medios en las que ha reiterado que ha sido "una irresponsabilidad" y que cree que los detenidos han quedado en libertad.

SUCESOS EN BADAJOZ

Mientras y en relación al caso de la niña herida en una pierna presuntamente con un proyectil cuando estaba en el patio del Colegio San José de Calasanz de Badajoz, de cuya investigación se está haciendo cargo la Policía Nacional, el delegado ha apuntado que no hay novedades y que se tendrá que esperar a los informes oficiales de balística, que serán los que puedan aportar más información para, con ello, continuar con la investigación que "no es fácil".

Sobre esto último, ha apuntado que ni los padres que estaban fuera ni nadie "escuchó el disparo", y que "al ir de rebote tiene más dificultades para ver desde dónde se disparó", de modo que hay una serie de cuestiones que se están investigando y, "sobre todo", lo "principal ahora mismo" es contar con el citado informe de balística para saber sobre la "bala" en cuestión y "con qué distintas armas se ha podido disparar, porque puede ser varios tipos".

También ha sido interpelado sobre otro hecho sucedido en Badajoz y en concreto en la madrugada del sábado al lunes, cuando una parte de la estructura de Puerta Pilar, una esfera decorativa, ha caído a la vía pública sin ocasionar daños personales aunque sí materiales. Según fuentes policiales, "en principio testigos apuntaron a alguna persona pero finalmente no se localizó a nadie, no pudiéndose concretar si fue un daño casual o intencionado". Quintana ha señalado que no hay detenidos por estos hechos y la Policía Nacional indica a Europa Press que no se está investigando.

Sobre esto último y el vallado de Puerta Pilar, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha explicado en un acto posterior que se ha hecho por "prevención" y que tienen que ver "qué es lo que ha pasado" y "si ha sido un elemento de vandalismo" o "si ha habido ayuda de terceros", dado que los testimonios de quienes estuvieron allí hablan de que "había personas en el entorno" de este monumento cuando se produjo la caída de la bola o esfera.

Así, "por precaución" van a analizar cómo está el elemento y si hay algún daño, de manera que si no lo hubiera y en cuanto tengan los elementos de seguridad se procederá a su restitución. Actualmente tienen la esfera custodiada en el ayuntamiento y tienen que evaluar la situación de los diferentes elementos que conforman Puerta Pilar, tras lo que ha explicado que si consiguen "localizar" a los responsables, en caso de haberlos, intentarán "denunciarlos" y "por supuesto, perseguirles y cobrarles el dinero que cueste el arreglo".

En todo caso, el regidor ha celebrado que no ha habido ningún daño personal y ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana y a aquellos que hayan podido ver algo, así como "al civismo y al cuidado de lo que es de todos" porque "al final" las "bromas, gamberradas" o como se le quiera llamar "pueden dar lugar a hechos muy muy graves y tener consecuencias muy graves", al tiempo que ha invitado a quienes hayan podido ver algo a que lo trasladen a la Policía Nacional.

"Si no hay denuncia, porque no hay perjudicado, pues ahí poco podemos hacer, más allá de intentar comprobar, dentro de las medidas de nuestras posibilidades, si puede haber o no alguna denuncia ciudadana o alguien que pueda colaborar con el esclarecimiento de los hechos", ha destacado, para apostillar preguntado por si el ayuntamiento no se plantea denunciar que "más allá del daño patrimonial" el problema es que no tienen "la constancia fehaciente de que haya sido un hecho vandálico", por lo que tienen que ver si alguien puede dar pistas o arrojar "algo de luz sobre esto".

Sobre la esfera en sí, ha matizado que tiene una varilla de seguridad, un elemento metálico que hace que "esté en buenas condiciones". "Debería estar bien pegada al resto de elementos y es muy raro que se haya caído sola" aunque tampoco es "descartable", ha detallado Gragera, que ha sumado que un día sin viento y "sin un elemento externo que la haya empujado hacia afuera es muy complicado porque tiene una varilla interior que la sujeta".

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Por último, desconoce si "de manera voluntaria o de manera inconsciente o involuntaria" alguien se ha apoyado o le ha pegado una patada y reitera que "debe haber algún elemento externo que haya provocado la caída", como ha señalado a preguntas de los medios sobre la caída de este elemento en la presentación de nuevos autobuses en la ciudad.