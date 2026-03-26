Badajoz rechaza la imposición de menús halal en centros públicos con el voto a favor de PP, Vox y el edil no adscrito

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz celebrado este jueves, correspondiente al mes de marzo, ha aprobado una moción presentada por Vox y transaccionada por el PP que rechaza la imposición de los menús halal en centros públicos como comedores escolares u hospitales, que ha contado con el apoyo de ambos grupos y el del concejal no adscrito, mientras que el PSOE ha votado en contra.

El portavoz de Vox, Marcelo Amarilla, ha defendido esta moción y ha señalado que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha elevado a consulta pública el proyecto de Real Decreto por el que se establecen criterios para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros de titularidad pública y privados para personas dependientes o con necesidades especiales.

Un borrador que incluye, dentro de unos requisitos nutricionales, la imposición de menús halal "como parte del respeto a la diversidad ética, cultural o religiosa", ante lo que ha expuesto que, además de opciones 100 por cien vegetales, sin gluten o sin lactosa o adaptadas a otras necesidades específicas, el Gobierno "recoge expresamente la obligatoriedad de incluir opciones halal dentro de los menús que ofrecen, por ejemplo, los centros educativos de titularidad pública y los hospitales" en una medida que "forma parte de una estrategia de convivencia según el mismo borrador".

"Bajo la bandera del multiculturalismo, la convivencia y el respeto a la diversidad, el Gobierno pretende fomentar la disolución de nuestros rasgos de identidad más básicos, incluso los de nuestra característica dieta mediterránea", ha recalcado, junto con que lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "pretende disfrazar de tolerancia no es más que otro paso más hacia la imposición del multiculturalismo, que tan nefastos resultados ha tenido a lo largo de toda Europa".

De este modo, Vox considera que esta medida no responde a una necesidad nutricional, sino a una imposición ideológica que atenta contra las tradiciones, la cultura y la identidad de España, incluida la dieta mediterránea.

En nombre del PP, Ana Casañas ha presentado una enmienda que retira las referencias a las políticas del bipartidismo en la exposición de motivos y matiza los acuerdos finales, el primero de los cuales pasa por que el ayuntamiento acuerda manifestar su rechazo a la imposición obligatoria de menús halal en cualquier centro público.

Sobre esto último, añade que en especial en los comedores escolares, al considerar que la organización de este último debe regirse "prioritariamente" por los criterios de adecuada nutrición, equilibro alimentario y calidad de los menús, conforme a las recomendaciones profesionales vigentes y en el marco de las competencias de las comunidades autónomas y de los propios centros.

En segundo lugar, aboga por promover activamente la gastronomía y la carnicería tradicionales españolas en el marco de una alimentación equilibrada y de calidad en los centros públicos, sin que certificaciones específicas como la halal condicionen ni determinen la oferta general del servicio; y en tercero por apoyar de manera explícita y decidida el producto español, fomentando su consumo entre la población y respaldando a nuestros productores y a la industria agroalimentaria española como parte "esencial" de nuestra economía y cohesión territorial.

También exige el respeto a los usos y costumbres de España y rechaza que se impongan como obligatorias las prácticas propias de otras tradiciones; así como "la imposición de prácticas ajenas a nuestros usos y costumbre, reafirmando nuestras tradiciones, el cumplimiento de la ley y la igualdad entre hombres y mujeres conforme a los derechos fundamentales reconocidos en España".

Vox ha aceptado la enmienda del PP, en relación a la cual la portavoz del PSOE, Silvia González, ha recordado que en el artículo 16 de la Constitución Española se garantiza la libertad religiosa o que el 14 prohíbe la discriminación por religión, de modo que "solo por estos dos motivos ya no debería caber ni siquiera el debate".

Al mismo tiempo, ha abundado en que en los centros educativos públicos se deben garantizar condiciones de igualdad "real" en el acceso a los servicios, lo que incluye el comedor escolar, o que en los hospitales la atención debe ser integral y respetuosa con las creencias del paciente.

En España ya existen menús sin gluten, sin lactosa, vegetarianos o adaptados a alergias dado que el sistema "está preparado para adaptar dietas" y el halal "no es una excepción estructural", ha destacado, junto con que el caso de Extremadura puede confirmar que se oferta "la friolera de cero menús halal" en los centros educativos, lo cual demuestra que la moción no responde a un problema de gestión sino a un planteamiento ideológico que "claramente aquí se comparte" y puede situar a esa administración en una posición de discriminación contraria a la Constitución.

Ana Casañas ha insistido en que el PP se siente "súper orgulloso" de la cultura española basada en la diversidad y en el pluralismo, y que no están hablando de que estén en contra de los menús halal, "todo lo contrario", sino de la posibilidad de imposición de los mismos; mientras que Amarilla ha insistido en esto último, ha abogado por defender "lo nuestro" y la tradición del cerdo ibérico, el jamón o los embutidos y ha agregado que no tienen problemas en que se consuma dicho tipo de menú halal en el ámbito privado.