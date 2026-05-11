La Cátedra CESYC presentará el Portal EXT ESTAT, el primer portal estadístico de la Economía Social de Extremadura

La Cátedra de Economía Social y Cooperativismo (CESYC) de la Universidad de Extremadura presentará el próximo 14 de mayo el Portal EXT ESTAT, el nuevo portal estadístico de la Economía Social de Extremadura, una herramienta pionera destinada a mejorar el conocimiento, la visibilidad y el análisis de este sector estratégico en la región.

El acto de presentación tendrá lugar en la finca El Toril de Caja Rural de Extremadura y reunirá a representantes institucionales, académicos y del ámbito de la Economía Social.

EXT ESTAT nace con el objetivo de convertirse en una fuente de referencia en materia de datos sobre la Economía Social extremeña, ofreciendo información elaborada con criterios metodológicos rigurosos. El portal permitirá consultar, analizar y comparar estadísticas, contribuyendo así a una mejor comprensión del impacto económico y social de este modelo empresarial en Extremadura.

Asimismo, la herramienta aspira a consolidarse como un repositorio de información que facilite la toma de decisiones, la investigación y el diseño de políticas públicas en torno a la Economía Social.

Este proyecto se enmarca en una línea de desarrollo de portales estadísticos de la Economía Social impulsada en diferentes comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha (CLMESTAT), Galicia (GALESTAT), Comunitat Valenciana (VALESTAT) o Aragón (ARAESTAT), consolidando así una red de conocimiento y análisis comparado a nivel regional.

En este contexto, EXT ESTAT se alinea con el Portal Estadístico CIRIECSTAT, promovido por CIRIEC-España, una asociación científica internacional dedicada al estudio y promoción de la economía pública, social y cooperativa, que actúa como referencia en la generación y sistematización de información sobre este sector.

La Cátedra CESYC de la Universidad de Extremadura, impulsora de esta iniciativa, está integrada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, Caja Rural de Extremadura, Asociación Extremeña de Sociedades Laborales (AEXLAB), Unión de Cooperativas de Transporte (UCOTRANEX), Unión Extremeña de Cooperativas de Trabajo Asociado (UCETA) y Unión Extremeña de Cooperativas de Trabajo Asociado de Educación (UCETAEX), entidades que trabajan de forma conjunta para promover el desarrollo, la innovación y la visibilidad de la Economía Social en la comunidad autónoma.

Con la puesta en marcha de EXT ESTAT, Extremadura se suma a esta red de iniciativas que refuerzan la generación de conocimiento especializado y el reconocimiento del papel clave que desempeñan las entidades de la Economía Social en el desarrollo económico, social y territorial.