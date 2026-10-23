El alcalde de Badajoz asegura que el centro de datos de Iren será un "gran proyecto tractor" para la ciudad y la región

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha considerado sobre la instalación en la capital pacense del centro de datos de la empresa tecnológica Iren que se trata de un "gran proyecto tractor" para el municipio y para el conjunto de la región y que va a ser "uno de los grandes" centros de datos de Europa.

"Y va a estar aquí en Badajoz, por lo tanto pues muy satisfecho, muy contento y vamos a seguir acompañándoles y dando pasos para que esto sea una realidad cuanto antes", ha aseverado sobre este centro, cuya instalación valora de manera "muy positiva".

En este sentido, ha explicado que desde el ayuntamiento llevan "mucho tiempo" trabajando con la empresa y que ésta cuenta con una planificación, en relación a lo cual ha considerado que "lo mejor que se puede decir en estos casos es que la planificación que la empresa tiene se va cumpliendo, esos hitos temporales, esos pasos que se han marcado, se van cumpliendo".

Así y una vez que la empresa ha hecho público esta semana el paso que se ha dado para iniciar, espera que "pronto", los trabajos en torno a esa "famosa licencia cota cero" para iniciar y arrancar los trabajos de construcción del centro de datos, el primer edil lo ha valorado de manera "muy satisfactoria".

Cabe recordar que la empresa tecnológica Iren empezará a construir un centro de datos de 300 megavatios (MW) de potencia en Badajoz entre finales de este año y principios de 2027, tras haber obtenido la licencia 'cota cero', el permiso que le autoriza a allanar el terreno y preparar los cimientos antes de levantar los edificios.