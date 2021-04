En Badajoz habrá estabilidad, dice el alcalde Francisco Javier Fragoso sobre Alejandro Vélez, uno de los que han abandonado Vox

Después del anuncio del abandono de Vox de ocho integrantes del partido, entre ellos el concejal del ayuntamiento de Badajoz, Alejandro Vélez, el alcalde de la capital pacense, Francisco Javier Fragoso, ha matizado que de lo que él dependa, no va a haber ningún cambio y que lo más importante ahora es la estabilidad. En Badajoz gobierna el PP gracias a un acuerdo con ciudadanos y el apoyo de este concejal que pasaría a ser no adscrito. También están entre los que se van el concejal en Guadiana, Antonio Pozo o el que fue candidato a la Junta de Extremadura, Juan Antonio Morales. Uno asesor y otro secretario de Alejandro Vélez. Vox en Badajoz dejará de tener grupo y asignación económica. En Onda Cero, Alejandro Vélez, asegura que no entregará su acta como le pide Vox a la vez que acusa a esta formación de haberse alejado del municipalismo en pro de intereses nacionales. Vélez anuncia que garantizará la estabilidad en el Ayuntamiento de Badajoz y que propiciará que en junio Ignacio Gragera, de Ciudadanos, releve a Fragoso y sea el nuevo alcalde.