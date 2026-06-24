La aplicación móvil Extremadura es agua presenta toda oferta vinculada al turismo azul de la región así como actividades y deportes náuticos que pueden disfrutarse durante todo el año

La Dirección General de Turismo ha actualizado los contenidos de la guía y la aplicación móvil Extremadura es agua 2026 con toda la oferta vinculada al turismo azul de la región, desde los recursos acuáticos para el baño en época estival hasta las actividades y deportes náuticos que pueden disfrutarse durante todo el año.

La nueva edición incorpora las 28 zonas de baño recogidas en los censos europeos, de ellas 8 cuentan con bandera azul. Asimismo, se incluyen otras zonas de baño sometidas a control sanitario por parte de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud, junto con información actualizada sobre recursos de turismo termal, náutico, fluvial, activo y paisajes de agua de Extremadura.

El apartado 'Paisaje de Agua' lo conforman 22 enclaves, entre ellos, algunos espacios naturales singulares como Los Pilones y la Garganta de los Infiernos en el Valle del Jerte; el meandro El Melero o el chorro de la Meancera en Las Hurdes; las cascadas del Diablo y la Desesperá en La Vera; el Chorrerón en Moraleja, primer paraje Starlight de Extremadura; o los senderos azules de La Dehesa en Herrera del Duque y el Desfiladero del Ruecas en Cañamero.

Cada sección incluye mapas de localización de las zonas de baño, balnearios, puertos deportivos y embarcaderos, así como los datos de contacto de empresas que ofrecen servicios deportivos, de ocio en el medio acuático y de pesca deportiva. También se incorporan los datos de los ayuntamientos y de las oficinas de turismo de las localidades que disponen de playas, piscinas naturales y gargantas.

'Extremadura es agua 2026' puede consultarse en el perfil de Turismo de Extremadura en la plataforma Issuu y la aplicación móvil puede descargarse de forma gratuita en las tiendas digitales de Google Play y Apple Store.

Extremadura ofrece recursos extraordinarios vinculados con el turismo de agua, cuenta con 1.500 km de costa interior, una singularidad única en Europa occidental. La región ha sido pionera y es líder nacional en banderas azules en aguas continentales por quinto año consecutivo. De las 18 playas de interior existentes en España en 2026, 8 se encuentran en la región.