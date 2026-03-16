La UNED Sénior Burriana organiza una ruta técnica para conocer el proceso creativo de los monumentos falleros

Más de 60 personas han participado hoy en la actividad “Coneix les Falles de Burriana de la mà d’un artista faller”, una ruta formativa organizada por la UNED Sénior que ha permitido recorrer los monumentos de la ciudad. La asistencia ha incluido la participación de integrantes del CEEM Sant Martín de Porres y de la FPA Historiador Viciana, quienes han profundizado en la evolución de las técnicas utilizadas en la realización de una falla.

El recorrido ha contado con la dirección de Xavi Ribes, expresidente del Gremio de Artistas Falleros de Burriana, quien ha explicado las particularidades técnicas de las cinco fallas de la sección especial. El itinerario ha incluido un análisis detallado, monumento a monumento, de las técnicas aplicadas en las fallas de la capital de la Plana Baixa, detallando el proceso creativo y la labor artesanal específica que realiza cada artista en su taller.