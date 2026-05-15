La UNED Castellón consolida su liderazgo en certificación internacional de inglés con más del 88% de aprobados

La UNED Castellón continúa afianzándose como referente en la formación y certificación internacional de inglés en la provincia gracias a los excelentes resultados obtenidos en las convocatorias oficiales de Pearson celebradas durante el presente curso académico.

En la primera convocatoria, realizada en diciembre, más del 90% del alumnado logró superar con éxito los exámenes oficiales. Estos buenos resultados se mantuvieron en la segunda convocatoria, celebrada en marzo, donde el porcentaje de aprobados alcanzó el 88,6% en los niveles B1, B2 y C1.

La institución se consolida así como la única universidad pública y la única entidad pública de la provincia que ofrece formación internacional en inglés junto con una certificación oficial reconocida internacionalmente para ámbitos académicos, profesionales y personales.

La oferta formativa de la UNED Castellón está dirigida a perfiles muy diversos, desde adolescentes y jóvenes hasta personas adultas y mayores que desean mejorar su nivel de inglés y obtener una acreditación oficial. Además, el modelo educativo permite realizar la formación tanto de manera presencial como online, facilitando la compatibilidad con la vida laboral y personal.

Asimismo, ha subrayado la importancia de que los estudiantes de la provincia puedan prepararse y examinarse oficialmente sin necesidad de desplazarse fuera de Castellón, favoreciendo un aprendizaje flexible y adaptado al ritmo de cada persona.

Desde la UNED Castellón aseguran que seguirán impulsando nuevas acciones formativas y convocatorias oficiales de certificación internacional con el objetivo de ampliar la cobertura educativa y acercar la formación en idiomas a toda la sociedad castellonense.