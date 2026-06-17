El trinquet de Vila-real acoge este viernes la final del Trofeu Diputació de Castelló de pilota valenciana.

La competición arrancará a las 17.00 horas con la final femenina, que enfrentará al equipo formado por Ana, Anabel y Marta Muedra contra la pareja integrada por Victoria y Júlia. El encuentro llega marcado por el reciente enfrentamiento entre Victoria y Ana en el Campeonato Individual, donde la jugadora de Beniparrell logró imponerse a la valenciana.

A continuación, a las 18.30 horas, se disputará la final masculina con el duelo entre los equipos de Francés y Gimeno y el formado por Pablo, Conillet y Monrabal II.

La presentación de las finales ha contado con la participación de representantes de la Federació de Pilota Valenciana y de la Federació Internacional de Jocs de Pilota a Mà, así como de algunos de los deportistas que competirán por el título.

El Trofeu Diputació de Castelló se consolida como una de las principales citas para la promoción de la pilota valenciana en la provincia, contribuyendo a la difusión y práctica de una disciplina profundamente arraigada en la tradición deportiva valenciana.