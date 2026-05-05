Onda celebra la 41ª Fira del Llibre con cinco días de actividades para todos los públicos

El Ayuntamiento de Onda ha presentado la programación de la 41ª Fira del Llibre, que se celebrará del 20 al 24 de mayo en el exterior del pabellón Víctor Cabedo. Durante cinco días, el municipio se convertirá en un punto de encuentro para lectores, autores y familias con una agenda repleta de actividades culturales.

La feria ofrecerá presentaciones literarias, talleres, cuentacuentos, encuentros con escritores y propuestas participativas pensadas para acercar la lectura a todos los públicos. El concejal de Cultura, Daniel Álvaro, ha destacado que esta cita “es una oportunidad para acercar la literatura a los ondenses desde una perspectiva abierta y dinámica”, al tiempo que ha reafirmado la apuesta municipal por una programación cultural de calidad.

La inauguración tendrá lugar el miércoles 20 de mayo e incluirá actividades como un cuentacuentos familiar, un podcast literario en directo y propuestas musicales vinculadas al mundo de los libros. Además, desde el inicio se pondrá en marcha una iniciativa participativa: la creación colectiva del cuento de la feria, que se desarrollará a lo largo de toda la programación.

En los días siguientes, el público podrá disfrutar de talleres infantiles, actividades de ilustración y encuentros con autores, consolidando una oferta que combina divulgación, creatividad y entretenimiento. Entre los escritores invitados figuran nombres destacados del panorama nacional como Nativel Preciado, Jorge Molist, así como los autores locales Paul Pen y María Frisa, quienes presentarán sus obras y compartirán impresiones con los asistentes.

La programación también incluye presentaciones de libros, actividades familiares y propuestas que conectan la literatura con otras disciplinas como la música o la divulgación educativa. Toda la información detallada puede consultarse en la web municipal.

Durante la feria, librerías y editoriales como Amics, Batidora Ediciones, Colorins, Ediciones Hades, Editorial Sargantana, La Copiona, País del Mar, Porxes-Mariner y Unaria Ediciones ofrecerán descuentos especiales para fomentar la compra de libros y el acceso a la cultura.

Además, el evento contará con iniciativas educativas como la entrega de premios del Concurso Escolar de Puntos de Lectura, el programa “La Biblioteca et dona la benvinguda” y una conferencia divulgativa dirigida a familias y jóvenes. Con todo ello, la Fira del Llibre se consolida como una herramienta clave para impulsar el hábito lector, apoyar el comercio local y dinamizar la vida cultural de Onda.