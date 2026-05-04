Moncofa celebra el Día de las Familias con un fin de semana repleto de actividades para todos los públicos

El Ayuntamiento de Moncofa ha organizado una programación especial con motivo del Día de las Familias, que se celebrará del 8 al 10 de mayo con una amplia variedad de actividades dirigidas a vecinos y vecinas de todas las edades.

Durante tres jornadas, el municipio ofrecerá talleres, juegos, cuentacuentos, sesiones de yoga, actividades participativas y propuestas de ocio familiar con el objetivo de fomentar la convivencia, el tiempo compartido y el fortalecimiento de los vínculos familiares.

La programación arrancará el viernes 8 de mayo en la Plaza de la Constitución con talleres de cocina y acuarelas. El sábado 9 concentrará gran parte de las actividades, incluyendo juegos tradicionales, espacios informativos, cuentacuentos, yoga en familia y dinámicas orientadas a la conexión y el movimiento conjunto.

El domingo 10 de mayo se pondrá el broche final con una sesión de cine familiar en la Casa de la Cultura, donde se proyectará la película Leo, en una propuesta pensada para disfrutar en un ambiente distendido.

La iniciativa cuenta con la colaboración del AMPA del CEIP Avel·lí Corma, Nueva Infancia, Pablo Bojados Rodríguez Psicólogo, Sheila Yoga y Prāna.