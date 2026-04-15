Fanzara se convierte en punto de encuentro cultural para el alumnado sénior de la provincia.

El pequeño municipio de Fanzara se ha transformado este 15 de abril en el epicentro de la cultura y la convivencia con motivo de la visita conjunta de las aulas de la UNED Sénior procedentes de Burriana, Benicarló, Vila-real, Almassora, Benicàssim, Castellón de la Plana y Nules. La excursión ha reunido a alumnado de toda la provincia con un objetivo común: aprender, compartir y experimentar el arte en primera persona.

Durante la jornada, los asistentes han recorrido las calles del municipio para descubrir el Museo Inacabado de Arte Urbano (MIAU), una iniciativa que ha convertido a la localidad en una galería al aire libre de referencia internacional. Acompañados por un guía especializado, los participantes han profundizado en el valor cultural, artístico y social de cada intervención, así como en el impacto que el arte urbano ha tenido en la identidad y revitalización del pueblo.

Más allá del componente artístico, la actividad ha destacado por su dimensión social. El encuentro entre alumnado sénior de distintos municipios ha favorecido el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de vínculos, consolidando el papel de la UNED Sénior como agente dinamizador de la participación activa en la vida cultural y patrimonial del territorio.

La visita se consolida así como un ejemplo del compromiso de la UNED Sénior con el aprendizaje a lo largo de la vida, la cultura accesible y la construcción de una comunidad activa, participativa y conectada.