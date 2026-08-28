Burriana refuerza su apoyo a las entidades sociales con una línea de ayudas de 15.000 euros

El Ayuntamiento de Burriana ha convocado una línea de subvenciones dotada con 15.000 euros para respaldar durante 2026 el trabajo de las asociaciones y entidades sociales del municipio. Las ayudas están destinadas a financiar proyectos orientados a mejorar la calidad de vida y la atención de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o necesidad.

La convocatoria contempla iniciativas dirigidas a colectivos como menores, familias, personas mayores, personas con discapacidad, enfermos crónicos y personas o grupos en riesgo de exclusión social.

Podrán optar a estas subvenciones las organizaciones sin ánimo de lucro que cuenten con al menos un año de trayectoria y desarrollen su actividad o tengan su sede en Burriana. El objetivo es garantizar que los proyectos financiados tengan un impacto directo en la población del municipio.

A la hora de valorar las solicitudes, el Ayuntamiento tendrá en cuenta diferentes criterios, entre ellos la calidad del proyecto presentado, el número de personas beneficiarias, la atención prioritaria a colectivos en situación de exclusión social, la experiencia de la entidad y la coordinación con los Servicios Sociales municipales.

Las asociaciones interesadas podrán presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Burriana, mediante el trámite «Subvenciones Acción Social 2026».

El plazo de presentación será de 15 días hábiles a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.