El Ayuntamiento de Nules ha formalizado cerca de 200 contratos en un año, el mayor volumen de su historia reciente

El concejal delegado de Contratación, Adrián Sorribes Herráiz, ha puesto en valor el importante trabajo desarrollado por este departamento municipal, y ha destacado la evolución positiva experimentada en los últimos años, “cuando llegamos a la concejalía en el año 2023 se realizaron alrededor de 100 contratos, en 2024 fueron 120, y en el año 2025 hemos alcanzado los 184”, ha señalado.

El Ayuntamiento ha destacado no solo el mayor volumen de actividad administrativa, sino también una apuesta decidida por las licitaciones públicas como herramienta clave para garantizar la transparencia en la contratación municipal. En este sentido, Sorribes ha remarcado que “las licitaciones son la fórmula más transparente para contratar, permiten la concurrencia entre empresas y aseguran que la administración local obtenga mejores servicios y ofertas económicamente más ventajosas”.

Desde la Concejalía de Contratación se destaca que este trabajo repercute directamente en la mejora de los servicios públicos que recibe la ciudadanía de Nules, al mismo tiempo que se refuerza la confianza en la gestión municipal y en el uso responsable de los recursos públicos.