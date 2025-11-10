Burriana acogerá las Jornadas Informativas para más de 150 profesores de la provincia

Burriana se convertirá el próximo miércoles 12 de noviembre de 2025 en el centro de la formación docente de la provincia de Castellón al acoger las Jornadas Informativas organizadas por la Subdirección General de Formación del Profesorado de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo. El evento, que tendrá lugar en el Auditori Juan Varea, reunirá a más de 150 profesores de toda la provincia.

Estas jornadas, que también se celebrarán en La Nucía (Alicante) y Gandía (Valencia), tienen como objetivo informar al profesorado sobre las líneas estratégicas y los nuevos proyectos de la Subdirección General, así como fomentar la actualización y el intercambio de experiencias en el ámbito educativo.

El programa comenzará a las 09:00 horas con la recepción de participantes, seguida de la inauguración a las 09:30 horas. Durante la mañana, se presentarán temas como la imagen corporativa, comunicación y redes sociales, el Servicio de Acreditación y Registro de Formación del Profesorado, incluyendo OVIFOR, y nuevos programas de formación permanente como Aulas Transformadoras y Escuela 4.0.

Uno de los momentos destacados será la presentación de los CEFIRE Específicos a las 12:00 horas, con especial atención al nuevo CEFIRE de Lenguas e Internacionalización y los Programas de Cooperación Territorial. Más tarde, a las 12:45 horas, se informará sobre el CEFIRE de Inteligencia Artificial y Pensamiento Computacional y el Proyecto Obert. La jornada concluirá a las 14:30 horas tras un turno de preguntas abierto para los asistentes.

El concejal de Educación de Burriana, Alejandro Clausell, ha mostrado su satisfacción por la elección de la ciudad como sede de estas jornadas. “Que Burriana acoja un evento formativo para más de 150 profesores de toda la provincia refuerza nuestro papel como referente educativo y subraya la importancia de una formación de calidad y permanente de nuestros docentes como pilar fundamental para el futuro de nuestros jóvenes”, ha destacado Clausell.