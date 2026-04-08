El Ayuntamiento de Almassora refuerza la lucha contra los mosquitos con más actuaciones en el término municipal

El Ayuntamiento de Almassora ha sacado a licitación un nuevo contrato para el servicio de control de mosquitos que permitirá reforzar de manera notable las actuaciones en todo el término municipal, con el objetivo de reducir las molestias a la ciudadanía y garantizar la salubridad pública. El nuevo pliego contempla un mínimo de 123 jornadas anuales de trabajo, lo que supone prácticamente duplicar las actuales y representa una mejora sustancial en la capacidad de respuesta ante la proliferación de mosquitos, especialmente en épocas de mayor incidencia.

El contrato cuenta con un presupuesto de licitación anual de 30.443 euros anuales. La duración inicial será de dos años, con la posibilidad de prorrogarlo hasta un máximo de cuatro.

Las actuaciones se centrarán en el control de especies de mosquitos de relevancia para la salud pública, especialmente aquellas pertenecientes a la familia de los culícidos, actuando tanto sobre las fases larvarias como sobre los ejemplares adultos, con especial atención a las primeras para prevenir su proliferación.

Los trabajos se desarrollarán en múltiples puntos del término municipal, incluyendo la zona de la marjal, áreas de inundación temporal, el río Millars, balsas de riego, acequias, imbornales, solares municipales, fuentes públicas, zonas ajardinadas tanto del casco urbano como de la zona marítima y el entorno de Santa Quitèria, así como en instalaciones municipales. Además, se intervendrá en cualquier otro punto que pueda presentar problemas.

El nuevo contrato incluye mejoras puntuables dentro de los criterios de adjudicación como el incremento de jornadas sin coste adicional, la ampliación del seguro de responsabilidad civil y la posibilidad de realizar actuaciones extraordinarias fuera del horario habitual o en fin de semana en caso de necesidad.