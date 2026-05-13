Álvaro de Luna el último artista confirmado para la Fira d’Onda 2026 con su nueva gira “Azulejos”

El Ayuntamiento de Onda ha anunciado un nuevo gran concierto para la Fira d’Onda 2026 con la confirmación de Álvaro de Luna, uno de los artistas más destacados del panorama pop nacional actual. El cantante sevillano actuará el próximo 23 de octubre, a las 23.00 horas, en el Recinto Multiusos de la ciudad.

El artista llegará a Onda inmerso en una nueva etapa artística marcada por el lanzamiento de su próximo disco, Azulejos, un trabajo que verá la luz tras el verano y del que ya ha presentado su primer adelanto, Dime dónde estás. Se trata de un proyecto más maduro, honesto y definido, en el que Álvaro de Luna explora emociones desde la vulnerabilidad y conecta con el público a través de un sonido directo y reconocible.

El concierto tendrá lugar en el Recinto Multiusos, uno de los escenarios principales de la Fira d’Onda, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Autonómico y punto de encuentro de algunas de las citas más multitudinarias de la programación festiva.

Las entradas para el público general ya se encuentran a la venta por un precio de 20 euros más gastos de gestión a través de Entradas Castellón. Además, los vecinos empadronados en Onda podrán adquirir una entrada a precio simbólico de 5 euros a partir del mes de septiembre mediante el mismo sistema online habilitado en la pasada edición.

Álvaro de Luna se ha consolidado en los últimos años como una de las voces con mayor proyección del pop rock español gracias a canciones que acumulan millones de reproducciones y una gran conexión con el público joven. Ahora inicia una nueva etapa creativa con un sonido influenciado por el pop rock anglosajón y letras cargadas de emoción.

La programación musical de la Fira d’Onda 2026 continúa creciendo con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades. Hasta el momento, el Ayuntamiento ya ha confirmado las actuaciones de La Pegatina, que abrirá los conciertos el 17 de octubre en el Recinto Multiusos; el espectáculo Los Rebeldes Sinfónico junto a la SAMVO y la participación especial de Dani Nel·lo el 18 de octubre en el Teatro Mónaco; así como el regreso de Orquesta Panorama el 20 de octubre en la plaza Miralpeix.