Vila-real y la UJI refuerzan la mediación policial con la séptima edición del Curso de Experto

Vila-real ha iniciado hoy la séptima edición del Curso de Experto en Mediación Policial, una formación avanzada organizada por la Cátedra de Mediación Policial Ciutat de Vila-real de la Universitat Jaume I, homologada por el IVASPE y con una duración de 20 créditos universitarios.

El curso cuenta con una docena de personas inscritas, en su mayoría miembros de cuerpos de policía local, interesados en profundizar en la mediación como herramienta clave para la gestión de conflictos en el ámbito policial. Esta iniciativa refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Vila-real con la convivencia ciudadana, la prevención de conflictos y la resolución pacífica, dotando a los profesionales de la seguridad de recursos y habilidades que permiten una intervención más cercana, eficaz y humana.

Con motivo del inicio del curso, también se ha llevado a cabo la entrega de la Medalla de Oro de Mediación Policial a la exinspectora Rosana Gallardo, en reconocimiento a su trayectoria, dedicación e implicación profesional en el ámbito de la mediación. Gallardo no pudo recoger la distinción en el acto celebrado recientemente en Teruel, por lo que la medalla le ha sido entregada por el comisario principal jefe de la Policía Local, José Ramón Nieto, y el concejal Toni Marín, quienes han puesto en valor su aportación como ejemplo y referente profesional en este ámbito.