Vila-real Negra arranca su novena edición con Javier Alandes y amplía su programación al público general

Vila-real ha inaugurado la novena edición de Vila-real Negra con la visita del escritor Javier Alandes, quien presentó su novela El rey de bronce en un encuentro celebrado en el colegio Bisbe Pont. El acto contó con la asistencia de la concejala de Cultura y vicealcaldesa, Maria Fajardo.

Alandes mantuvo un diálogo cercano y participativo con el alumnado, convirtiendo la sesión en una experiencia enriquecedora que fomentó el interés por el género negro y la lectura. Esta actividad se enmarca en el ciclo de literatura negra dirigido a jóvenes, uno de los ejes centrales del certamen, en el que este año participan ocho centros educativos del municipio.

Durante el mes de febrero, Vila-real acoge esta novena edición, plenamente consolidada dentro de Castelló Negre, que celebra su decimoséptima edición con más de 60 actividades en toda la provincia. Vila-real será sede de 12 propuestas, reforzando así su protagonismo dentro del conjunto del certamen provincial.

Como principal novedad, el festival incorpora por primera vez actividades abiertas al público general gracias a la colaboración del Restaurante El Casino. El programa incluye la presentación de Marta Robles con Amada Carlota (19 de febrero, 19.00 h); Pablo Rivero con La canguro (25 de febrero, 19.00 h); y la clausura con Lecturas Púrpura, que contará con la jueza y escritora Graziella Moreno, autora de La hora de la fuga (27 de febrero, 19.00 h).

El certamen acogerá además la entrega de premios del concurso provincial de relatos cortos dirigido al alumnado de secundaria, reafirmando su compromiso con el fomento de la lectura, el pensamiento crítico y la participación juvenil.