MON AGRARI

La Unió Llauradora pide al sector avícola de la provincia reforzar los controles para la prevención de la gripe aviar

A pesar de que el sector avícola de la provincia cumple la bioseguridad en sus explotaciones ante la gripe aviar, la Unió Llauradora i Ramadera pide a los ganaderos ir un poco más allá y reforzar los controles para que no se relajen ante la amenaza de la gripe aviar. Francis Ferreres, técnico de ganadería de la Unió ha explicado en Más de Uno la situación en la ganadería de la provincia de Castellón.