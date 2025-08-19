Vila-real acogerá las 24 horas de baloncesto de la peña La Merla los días 30 y 31 de agosto en el pabellón Bancaixa

Los días 30 y 31 de agosto, el pabellón Bancaja de Vila-real volverá a ser el escenario del tradicional maratón deportivo de las 24 Horas de Baloncesto. El torneo, organizado por la Peña La Merla con el patrocinio de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Vila-real, celebra este año su XLIV edición, convirtiéndose en la actividad deportiva más antigua organizada ininterrumpidamente por una peña local y una de las pioneras en España.

El torneo arrancará el sábado 30 a las 12.00 horas con el primer partido y se disputará de manera ininterrumpida hasta el domingo 31, cuando a las 19.00 horas tendrá lugar la gran final, seguida de la entrega de trofeos. Los equipos participantes jugarán entre tres y cinco partidos cada uno y serán:Julivert, Sandalias Maverick, Dallas por Detrás, La Faixera-Dulce Bebé, Eres Biónicos, Perros Bravos, Kinder Buenos New Generation, Streetball, Els Warriors de les Festes, Sepionet-Maderas Benages, Penya El Guitarró, que es el equipo con más ediciones disputadas, y Denver Durums, campeón de las ediciones 2023 y 2024.

La competición se complementará con actividades especiales. El domingo a las 16.20 horas se celebrará la XVII edición del Concurso de Triples y, a continuación, se disputará un partido entre Los IncrEDIbles del Vila-real Baloncesto Club y un equipo invitado de diversidad funcional, que reafirma el espíritu inclusivo y solidario de la jornada.

Desde el año 2008, la Peña La Merla reconoce con el premio Cistella Especial a personas, equipos y colectivos que han ayudado a hacer grande este torneo. Este año, el galardón se entregará a Julio Díaz Llorca, Maxi Expósito Merideño, José Luis Madrigal Játiva y Maria Ibáñez García, y de manera especial a César Besabés Moner, por su tarea de coordinación del arbitraje durante casi dos décadas.

Con más de cuarenta ediciones a las espaldas, las 24 Horas de Baloncesto de Vila-real se han consolidado como una de las citas deportivas más emblemáticas de la ciudad y de la provincia, combinando competición, hermandad y reconocimiento a todas las personas que hacen posible su continuidad.