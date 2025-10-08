La UNED de de la provincia de Castellón vive una nueva etapa de impulso, compromiso y expansión territorial

El director de la sede, el más joven de la UNED a nivel mundial, Alejandro Ribes, ha compartido con entusiasmo el momento actual que atraviesa la institución, una etapa marcada por la renovación, la innovación educativa y un fuerte compromiso con la ciudadanía. “La UNED de Castelló en Vila-real está más viva que nunca”, ha afirmado, destacando una programación cada vez más conectada con las demandas sociales, culturales y profesionales de la provincia.

Una de las grandes apuestas de esta nueva etapa es el programa UNED Sénior, que sigue ampliando su alcance territorial. Ya consolidado en Vila-real, Almassora, Benicàssim y Nules, este curso se incorpora a los municipios de Burriana y Castelló de la Plana, con el objetivo de llegar a más localidades y ofrecer a las personas mayores una experiencia universitaria enriquecedora y socialmente activa.

En el ámbito formativo, la sede ha reforzado su catálogo con cursos especializados acreditados por la Conselleria de Educación y la Conselleria de Sanidad y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, así como por el INTEF, a través de la resolución del 1 de septiembre de 2025 que regula el Marco de Competencia Digital Docente. La oferta incluye formación en salud mental, prevención de la legionella, educación inclusiva, dirección e inspección de centros educativos, así como cursos de idiomas, con especial atención a los certificados oficiales de inglés.

En este sentido, la sede ha dado un paso adelante al convertirse en centro examinador oficial del Pearson Certificate de inglés, siendo la única universidad e institución pública en la provincia que ofrece esta posibilidad. “Esto permite a cualquier persona interesada certificar su nivel de inglés con validez internacional, sin salir de nuestra sede”, ha subrayado el director.

Además de su oferta académica, la UNED de Castellón en Vila-real ha intensificado su actividad como espacio de encuentro y reflexión, acogiendo jornadas y congresos de alcance nacional e internacional, en colaboración con entidades como InsNOVAe, Trenca-Dis, el Fòrum Europeu d’Administració de l’Educació o la Escola Melchor Botella. Esta red de alianzas refuerza el papel de la sede como motor de pensamiento crítico, innovación educativa y compromiso social.

“Durante estos últimos meses hemos trabajado con energía, ilusión y responsabilidad para recuperar la visibilidad, el dinamismo y el reconocimiento que merece esta sede. Hoy, la UNED de Castelló en Vila-real vuelve a ser activa, proactiva y plenamente comprometida con su comunidad”, ha concluido Ribes.