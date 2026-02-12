NULES

Nules trabaja de manera coordinada con las asociaciones para mejorar su litoral

Ayuntamiento y asociaciones mantienen contacto para llevar adelante las principales necesidades del litoral.

ondacero.es

Nules |

El Ayuntamiento de Nules, a través de la Concejalía de Playas, ha mantenido en las últimas semanas diversas reuniones de trabajo con asociaciones y vecindario de la zona marítima para abordar las principales necesidades del litoral y planificar actuaciones de mejora.

Desde la Concejalía de Playas se está trabajando en cuestiones como el mantenimiento, los servicios y la coordinación con otras áreas municipales, “siempre desde el diálogo directo con las personas que viven y disfrutan de la playa durante todo el año”, apunta la concejal M. José Esteban, y explica que “la gestión de las playas requiere un trabajo constante, planificación y escuchar al vecindario. Desde la Concejalía de Playas estamos centrados en gestionar y dar soluciones”.

El Ayuntamiento de Nules continuará impulsando acciones para mejorar la calidad y el uso del litoral, contando con la participación de las asociaciones y colectivos implicados.

