FUGA Penyagolosa Trails refuerza su compromiso con la sostenibilidad en su edición de 2026

A falta de un mes para su celebración, FUGA Penyagolosa Trails ultima los preparativos de su edición de 2026 con la sostenibilidad como eje central. La cita deportiva, que tendrá lugar el próximo 18 de abril, volverá a desarrollarse en el entorno del Parc Natural de Penyagolosa, donde la organización mantiene su firme compromiso con la protección del medio natural.

Más allá del reto deportivo que suponen sus pruebas principales, la MiM y la CSP, el evento lleva años trabajando para minimizar su impacto ambiental. En esta línea, la carrera cuenta desde 2017 con la certificación UNE-EN ISO 20121, que reconoce su sistema de gestión sostenible y su apuesta por la mejora continua en los ámbitos ambiental, social y económico.

Uno de los aspectos clave vuelve a ser la movilidad sostenible, especialmente en la zona de meta situada en Sant Joan de Penyagolosa. Por motivos medioambientales y de seguridad, el acceso en vehículo estará restringido. Como alternativa, se habilitará un aparcamiento a tres kilómetros de Vistabella del Maestrat desde el que partirán autobuses lanzadera gratuitos hasta la meta.

Asimismo, los corredores dispondrán de un servicio de transporte de regreso a Castellón de la Plana, con salidas periódicas desde las 15:00 hasta las 02:00 horas, facilitando así una logística más eficiente y respetuosa con el entorno.

En cuanto al desarrollo de la prueba, la organización insiste en la necesidad de cumplir estrictamente las normas ambientales. Entre ellas, destacan la obligación de seguir el recorrido señalizado, especialmente en tramos sensibles como el Camí dels Pelegrins de Les Useres, el uso de vaso propio para reducir residuos y el respeto a las zonas habilitadas para público y asistencias.

También se contemplan limitaciones en el impacto acústico y lumínico, con restricciones en el uso de megafonía y elementos de animación, así como en la iluminación nocturna fuera de los dispositivos de seguridad.

Desde la organización subrayan que el éxito de estas medidas depende en gran parte de la implicación de corredores, acompañantes y voluntarios. La corresponsabilidad de todos los participantes resulta fundamental para preservar el entorno natural y garantizar la continuidad de la prueba.

Con este enfoque, FUGA Penyagolosa Trails se consolida como un referente internacional en el trail running, demostrando que es posible compatibilizar la alta competición con el respeto por el medio ambiente.