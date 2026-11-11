La fiebre persistente y la dificultad para respirar, principales señales de alerta de una neumonía

La fiebre persistente, la tos con mucosidad, los escalofríos, el dolor torácico y la dificultad para respirar son algunos de los principales síntomas de la neumonía, una enfermedad que afecta al tejido pulmonar y que puede confundirse inicialmente con una gripe o una bronquitis. Según el Ministerio de Sanidad, España registró una incidencia de cinco casos por cada 1.000 habitantes en 2023.

Con motivo del Día Mundial de la Neumonía, especialistas de los hospitales Vithas de la Comunidad Valenciana recuerdan la importancia de reconocer las señales de alarma y acudir a un profesional sanitario cuando aparecen síntomas como fiebre elevada que no remite, respiración rápida, dolor en el pecho al respirar o toser y un empeoramiento general del estado de salud.

La atención debe ser especialmente cuidadosa en personas mayores de 65 años, niños pequeños, pacientes con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, personas inmunodeprimidas, embarazadas y personas con obesidad o enfermedades metabólicas. En los mayores, la confusión y la somnolencia también pueden ser síntomas de alerta, mientras que en los niños conviene vigilar la respiración agitada y el rechazo de la alimentación.

Para prevenir la enfermedad, los especialistas recomiendan mantener actualizada la vacunación frente a la gripe, la covid-19 y el neumococo en los grupos indicados, además de adoptar medidas como lavarse las manos, ventilar los espacios cerrados, utilizar mascarilla cuando se presentan síntomas respiratorios y evitar el contacto con personas vulnerables durante una infección.

Asimismo, aconsejan mantener hábitos saludables, realizar ejercicio físico, seguir una alimentación equilibrada y evitar el tabaco. El diagnóstico precoz resulta fundamental para prevenir complicaciones como la sepsis o el derrame pleural, reducir las hospitalizaciones y evitar posibles secuelas, especialmente en personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.