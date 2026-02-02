La campaña Convivencia en las Aulas suma el apoyo del Villarreal CF y referentes del deporte y la cultura

La Policía Local de Vila-real vuelve a desarrollar durante este curso la campaña Convivencia en las Aulas, una iniciativa consolidada centrada en la prevención y concienciación frente al acoso escolar y el ciberacoso entre la población joven. Las charlas llegarán este curso a alrededor de 2.000 alumnos y alumnas, principalmente de 1º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria, aunque también se realizarán sesiones específicas a petición de los centros educativos cuando se detecten situaciones de conflicto que requieran intervención preventiva o de apoyo.

La campaña incluye, además, charlas informativas dirigidas a padres y madres, centradas en el acoso escolar, el ciberacoso y el uso seguro de las redes sociales, que podrán ser solicitadas por los propios centros o por las asociaciones de familias.

Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación del Villarreal CF a la campaña mediante la producción de un vídeo de sensibilización en el que participan jugadoras y jugadores del club, miembros de la Policía Local y personalidades destacadas del deporte y la cultura como Sebastián Mora, Roberto Bautista, Sara Sorribes y el mago Yunke, además de alumnado de centros educativos de Vila-real. En el vídeo, los participantes lanzan mensajes de rechazo al acoso escolar y animan a los jóvenes a romper el silencio y comunicar cualquier situación de violencia.

La campaña Convivencia en las Aulas está impartida íntegramente por funcionarios y funcionarias de la Policía Local de Vila-real, integrantes del Equipo de Convivencia en las Aulas, que participan de forma voluntaria y cuentan con formación específica y una especial sensibilidad hacia esta problemática. Este trabajo fue reconocido con el Premio de Infancia 2012 de la Comunitat Valenciana, otorgado por la Conselleria de Justícia i Benestar Social.

Las sesiones combinan contenidos teóricos con material audiovisual, debates y role-plays, fomentando la participación activa del alumnado y la reflexión conjunta. Se abordan conceptos como la violencia, la empatía, la responsabilidad o la tolerancia a la frustración, así como nuevas realidades digitales como el ciberbullying, el sexting, el grooming o el web apaleador, poniendo especial énfasis en el uso seguro de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Las charlas ya han comenzado en el colegio Bisbe Pont y, a lo largo del curso, se impartirán más de 80 horas de formación en los centros educativos de la ciudad.