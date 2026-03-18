Burriana registra 21 propuestas para gestionar los servicios de playa para el próximo verano

El Ayuntamiento de Burriana avanza en el procedimiento de licitación para la explotación de los servicios de temporada en las playas de El Arenal y la Malvarrosa. Tras el cierre del periodo de presentación, el consistorio ha recibido un total de 21 ofertas para optar a los 15 lotes diferenciados que han salido a concurso, una cifra que confirma el atractivo del litoral de la capital de la Plana Baixa.

La oferta incluye una amplia variedad de servicios, desde beach clubs y restauración hasta alquiler de patines, tumbonas, ferias infantiles y áreas náuticas. El contrato, con una duración inicial de un año y prórrogas hasta cuatro, busca fomentar la desestacionalización permitiendo la actividad desde el 1 de abril hasta finales de septiembre.

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Cabe destacar que en la nueva licitación se tendrá en cuenta, entre los criterios más valorados, la calidad de los proyectos, especialmente en lo relativo al diseño, la estética y el uso de materiales naturales. Estos elementos son necesarios para garantizar una propuesta respetuosa con el entorno, alineada con la sostenibilidad y que permita seguir mejorando el atractivo visual del litoral. Mediante esta iniciativa, el Ayuntamiento de Burriana continúa trabajando en la dinamización de su costa, apostando por la colaboración público-privada para ofrecer servicios estacionales de calidad que permitan ampliar el periodo de actividad y el atractivo turístico en el municipio.