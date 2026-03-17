MONCOFA

El Ayuntamiento de Moncofa pone a punto la playa del Grau para la Semana Santa

Los trabajos se han centrado en la playa del Grau al ser la zona central del núcleo urbano con mayor afluencia durante la pascua.

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El Ayuntamiento de Moncofa pone a punto la playa del Grau para la Semana Santa
El Ayuntamiento de Moncofa pone a punto la playa del Grau para la Semana Santa | Ayuntamiento de Moncofa

Ya han comenzado los trabajos de puesta a punto de la playa del Grau de Moncofa para el comienzo de las celebraciones de Pascua. Como cada año, el Ayuntamiento ha contratado maquinaria para nivelar y equilibrar la playa. De esta forma, se mejoran los accesos al mar evitando los escalones producidos por las mareas y los temporales de viento y lluvias.

El concejal de Playas, Francisco Alemany, ha indicado que gracias a los trabajos "se asegura la accesibilidad de la playa". Así mismo, ha expresado que la acción se ha centrado en la playa del Grau "porque es la zona central del núcleo urbano, con mayor afluencia de visitantes en estas fechas clave".

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