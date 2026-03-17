El Ayuntamiento de Moncofa pone a punto la playa del Grau para la Semana Santa

Ya han comenzado los trabajos de puesta a punto de la playa del Grau de Moncofa para el comienzo de las celebraciones de Pascua. Como cada año, el Ayuntamiento ha contratado maquinaria para nivelar y equilibrar la playa. De esta forma, se mejoran los accesos al mar evitando los escalones producidos por las mareas y los temporales de viento y lluvias.

El concejal de Playas, Francisco Alemany, ha indicado que gracias a los trabajos "se asegura la accesibilidad de la playa". Así mismo, ha expresado que la acción se ha centrado en la playa del Grau "porque es la zona central del núcleo urbano, con mayor afluencia de visitantes en estas fechas clave".