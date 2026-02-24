Ayuntamiento y Facsa impulsan un proyecto para modernizar y mejorar la eficiencia del servicio en l´Alcora.

La adaptación de las infraestructuras hidráulicas a una nueva realidad climática cada vez más exigente, se ha convertido en una prioridad para los municipios. En este contexto, l’Alcora ha dado un paso firme hacia la modernización de su ciclo integral del agua con la adjudicación del contrato para la digitalización del sistema municipal, una actuación estratégica orientada a reforzar la eficiencia, la sostenibilidad y la resiliencia del servicio.

Los trabajos, enmarcados en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de digitalización del ciclo del agua impulsado por la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, han sido adjudicados a Facsa por un importe de 263.280,52 euros.

El proyecto contempla la instalación de puntos de control de calidad del agua en continuo, sensores de presión en distintos sectores de la red de abastecimiento y sensores de nivel en las captaciones. Asimismo, se incorporarán analizadores de red para monitorizar el consumo energético de las instalaciones del sistema municipal de abastecimiento. En el ámbito del saneamiento, se instalarán limnímetros para la cuantificación de vertidos en la red de alcantarillado, lo que permitirá mejorar el conocimiento del funcionamiento del sistema, anticipar posibles incidencias y optimizar la toma de decisiones.

Gracias a estas actuaciones, el Ayuntamiento dispondrá de información en tiempo real sobre el estado de las infraestructuras, facilitando una gestión más preventiva y eficiente, así como una mayor capacidad de respuesta ante incidencias y situaciones de estrés hídrico.

Esta actuación se enmarca en una estrategia de mejora continua que el Ayuntamiento viene impulsando en colaboración con Facsa en los últimos años. En el ámbito de la digitalización, el municipio ya cuenta con sistemas de telelectura instalados principalmente en zonas industriales, una medida alineada con el importante tejido empresarial de l’Alcora y orientada a optimizar el control de los consumos.

Asimismo, el consistorio mantiene una línea constante de renovación de la red de abastecimiento, integrando la actualización de conducciones en las actuaciones de mejora urbana que se desarrollan en el municipio y sustituyendo de forma progresiva tramos antiguos para reforzar la eficiencia y durabilidad del sistema.