CON ANA VERNIA

Ana Vernia, sobre la visión de su arte: "introducir color en la vida es muy importante para transformar el alma"

La artista de Vila-real, Ana Vernia, inaugura este martes 4 de noviembre su último proyecto 'La aventura del Rostro' en Les Aules Espai Cultural Obert. La exposición, que estará abierta hasta el próximo 13 de diciembre, aparecen rostros de personajes del mundo de la cultura de Castellón, que el visitante deberá reconocer. En Más de Uno Vila-real compartimos charla con la artista, conocemos su trayectoria y un poco más de una exposición que no dejará indiferente al público.