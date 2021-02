La Vega Baja reduce casi a la mitad los contagios notificados entre el martes y el jueves respecto al último fin de semana

La expansión del coronavirus se está conteniendo en la Comunitat Valenciana desde hace varias jornadas, situación que no es ajena a nuestra comarca, que ha logrado reducir casi a la mitad los contagios notificados entre el martes y el jueves respecto al último fin de semana. En concreto, respecto a los datos de la última actualización (los notificados del martes 9 al jueves 11 de febrero) ascienden en la Vega Baja a 522, lejos de los casi mil registrados del viernes al lunes pasado. Por localidades, Torrevieja encabeza el ranking de nuevos contagios esta semana con 133, seguida de Orihuela con 90, Pilar de la Horadada con 41, Guardamar con 37, Callosa con 31 o Rojales con 30.

Contagios notificados en la Vega Baja entre el 9 y el 11 de febrero

Torrevieja 133

133 Orihuela 90

90 Pilar Horadada 41

41 Guardamar 37

37 Callosa Segura 31

31 Rojales 30

30 Albatera 29

29 Almoradí 23

23 San Miguel 18

18 Dolores 17

17 Catral 11

11 Formentera 11

11 Redován 10

10 Cox 7

7 Benijófar 6

6 Bigastro 6

6 Granja Rocamora 4

4 Algorfa 3

3 Daya Vieja 3

3 Benejúzar 2

2 Benferri 2

2 Daya Nueva 2

2 Rafal 2

2 San Fulgencio 2

2 Jacarilla 1

1 Los Montesinos 1

En cuanto a nuevos fallecimientos a causa del Covid-19, un total de 109 municipios valencianos han lamentado alguna defunción por coronavirus durante esta semana, según los datos que publica la Generalitat que entre este martes y el jueves ha registrado y asignado a su correspondiente municipio un total de 318 decesos. De ellos 14 corresponden a la Vega Baja. En concreto, hay que lamentar tres fallecidos más en Torrevieja, dos en Guardamar y uno en las localidades de Almoradí, Callosa, Catral, Daya Nueva, Dolores, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rojales y San Fulgencio.

Prórroga de las restricciones

El president de la Generalitat, Ximo Puig, anunciaba tras la reunión de la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la COVID-19, la prórroga de las medidas vigentes para frenar la pandemia de COVID-19 hasta el 1 de marzo. El president justificaba la decisión adoptada en que "la evolución de los datos es positiva" pero la situación "todavía no es buena". Durante su intervención, aseguró Puig que las restricciones "limitan derechos y generan situaciones injustas", pero sin embargo "no se pueden relajar porque no sería responsable", por lo que "durarán el tiempo que resulte necesario".

El jefe del Consell destacó el gran esfuerzo realizado por la sociedad valenciana en las dos últimas semanas que según ha manifestado "se ha traducido en unos resultados esperanzadores". En este sentido indicó que durante los últimos 15 días de restricciones se ha registrado un descenso del 39% en las hospitalizaciones; ya inferiores a las 3.000, y se ha reducido la incidencia un 41%, con una caída de 682 puntos, lo que supone registrar 777 casos por 100.000 habitantes. Asimismo, ha destacado que actualmente las altas hospitalarias "casi triplican" los nuevos casos en esta última semana, es decir que por cada nuevo positivo se registran 2,5 altas; y en los últimos 10 días el número de personas enfermas por COVID-19 se ha reducido en 30.000, así como el número de hospitalizados en 2.000, en 17 días. Además, también ha explicado que en las grandes ciudades perimetradas los fines de semana, la caída de la incidencia ronda el 40% de media en los últimos 15 días.

Continúan vigentes hasta el 1 de marzo: