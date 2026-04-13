Los vecinos de San Miguel se concentran por segunda vez para pedir el arreglo de caminos y de la red de agua potable

Segunda protesta este sábado convocada por la Asociación de Vecinos y Vecinas 'San Miguel Arcángel' de San Miguel de Salinas, que denuncia que los caminos públicos del municipio se han convertido en intransitables con grave riesgo de accidentes y averías tras décadas de abandono. En este ranking de siniestralidad destacan los de La Almazarica, el Cementerio y el de Las Filipinas. En los dos primeros, todavía, se notan los efectos de la DANA de 2019 y la huella del intenso tráfico de vehículos pesados, que soportó como atajo alternativo durante la construcción del puente de la CV-95 a la entrada del municipio.

Mención aparte merece el camino de Las Filipinas, sinuoso y muy peligroso, que es la principal vía de comunicación con miles de viviendas de San Miguel y Orihuela-Costa, por el que transitan miles de vehículos a diario. Cada vez que llueve con cierta intensidad, el camino queda cortado por los arrastres de tierra y barro de las escorrentías. El Ayuntamiento limpia el vial y hasta el próximo chubasco. Se demandan soluciones, como muros de piedra seca, para que esta situación nunca vuelva a repetirse.

Estado del Camino Filipinas de San Miguel de Salinas tras un episodio de lluvias | Asociación de Vecinos y Vecinas 'San Miguel Arcángel' de San Miguel de Salinas

Como medidas complementarias, se pide la señalización de los mismos y puntos de luz en los lugares con mayor peligro. En suma se demanda su puesta en valor para facilitar el acceso a los mismos tanto a residentes, agricultores, como para la práctica deportiva y el ocio de propios y visitantes.

Una red de agua potable vieja y obsoleta

Otra de las reivindicaciones es el arreglo de una red de agua potable, vieja y obsoleta. Sus frecuentes averías; además del despilfarro de este bien tan preciado, supone abundantes derramas por parte de los propietarios por las frecuentes fugas y pérdidas. En este sentido, la asociación y los residentes han solicitado conocer los compromisos adquiridos por la empresa concesionaria del servicio de agua potable hace 15 años para el mantenimiento y mejora de la red rural.

Puesta en valor del campo de Salinas

Los convocantes demandan un plan global e integral, que suponga el arreglo y mantenimiento de todos los caminos del municipio, no parches y facilite la vida de los que viven y trabajan en el campo. En este sentido, no se ha avanzado desde la convocatoria del 25 de febrero. Al finalizar la misma, el equipo de gobierno se reunió con una comisión de vecinos y se comprometió a realizar una serie de gestiones e informar a la Comisión.

El Consistorio, por redes sociales, informó de la habilitación de una "exigua partida", señala la asociación, para parchear el camino de La Almazarica a principios de esta semana (lleva décadas sin solicitar subvenciones a otras administraciones públicas). "Tampoco se ha podido acceder a la consulta del contrato del agua", añade el colectivo.

La asociación y los asistentes no quieren parches para salir del paso, piden un plan integral y el presupuesto adecuado, que atienda las necesidades del campo y ponga en valor el rico patrimonio del campo de Salinas.