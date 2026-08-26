EXPOSICIÓN

El torrevejense Jaime Aniorte inaugura la exposición 'Imborrable' este viernes en la Casa de Cultura de Guardamar

👉 Jaime Aniorte, artista vinculado a la Vega Baja inaugura este viernes a las 19 horas en la Casa de Cultura de Guardamar su nueva exposición con el título de 'Imborrable'. Se trata de una muestra que invita a reflexionar sobre la memoria del paisaje, sobre las huellas que deja el paso del tiempo y sobre aquello que siempre ha estado ahí.

🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, Jaime Aniorte nos presenta esta nueva exposición de pintura

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Jaime y Sara Aniorte han participado en el programa 'Más de uno' Vega Baja
Jaime y Sara Aniorte han participado en el programa 'Más de uno' Vega Baja | Onda Cero Vega Baja
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