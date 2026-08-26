El torrevejense Jaime Aniorte inaugura la exposición 'Imborrable' este viernes en la Casa de Cultura de Guardamar
👉 Jaime Aniorte, artista vinculado a la Vega Baja inaugura este viernes a las 19 horas en la Casa de Cultura de Guardamar su nueva exposición con el título de 'Imborrable'. Se trata de una muestra que invita a reflexionar sobre la memoria del paisaje, sobre las huellas que deja el paso del tiempo y sobre aquello que siempre ha estado ahí.
🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, Jaime Aniorte nos presenta esta nueva exposición de pintura