Recurso contra el ‘Proyecto de Servicio Público de Transporte de Viajeros CV-215

La actualización del proyecto recoge diez líneas de conexión “totalmente mejorables y con importantes carencias ya que no recogen paradas en diferentes núcleos urbanos por los que transitan. El introducir estos cambios no significa ninguna modificación de las líneas y daría servicio a los residentes de estas zonas aumentando, a su vez, el número de usuarios”, ha explicado José Galiano.

Por otro lado, en el recurso se pide que tengan en cuenta “algunos ‘lapsus’ que han tenido como en la Línea de la Costa olvidándose de la urbanización Punta Prima”. Continúa el edil de Transporte indicando que “además, deben favorecer la movilidad de los ciudadanos de la comarca de la Vega Baja teniendo en cuenta centros escolares o de empleo como la Escuela de Arte y Diseño o el Centro de Labora en El Escorratel”.

En las alegaciones expuestas en el recurso presentado por el Ayuntamiento de Orihuela se pide también que la línea que une Benferri con Orihuela dé servicio a La Matanza y Montepinar; y que la línea de la Costa tenga una parada, lo más cercana posible, al Centro Comercial Zenia Boulevard.

Por su parte, el alcalde de Orihuela considera que en la redacción del proyecto no se han tenido en cuenta las particularidades del municipio de Orihuela. El documento habla de dar servicio a 368.000 habitantes de la comarca fijando como núcleos poblacionales más importantes Orihuela y Torrevieja, pero no tiene en cuenta, entre otras, que el término municipal oriolano tiene 348 Km2 y 25 pedanías. “Tenemos grandes necesidades y una de ellas es vertebrar la comarca, pero con este servicio de transporte, que pasa por los pueblos y no para, es imposible ‘coser la Vega Baja’. Cuando se habla de esas cifras de población hacen referencia a los censados, obviando que solo Orihuela en la costa tiene una media de 100.000 habitantes y hay que darles servicio para que no tengan que usar el transporte privado con el daño al medio ambiente que esto conlleva”.

Finaliza recordando que una vez más tenemos que presentar recursos y alegaciones para que se nos tenga en cuenta y confía en que los ‘errores’ se corrijan antes de que sean definitivos.