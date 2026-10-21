Orihuela celebra su IV Salón de Empleo y Formación situando la inteligencia artificial en el centro del futuro profesional de los jóvenes

El Ayuntamiento de Orihuela, junto a la Diputación de Alicante, celebra este miércoles el IV Salón de Empleo y Formación, orientado a conectar al alumnado con el mercado laboral y las opciones educativas de la comarca. Durante la jornada, responsables municipales han destacado la apuesta por la Formación Profesional y el empleo juvenil, mientras que representantes del ámbito educativo han defendido la formación continua y la adaptación a los cambios tecnológicos.

El programa incluye conferencias sobre inteligencia artificial, transformación digital y presencia profesional en redes sociales, además de un espacio expositivo donde los asistentes pueden conocer la oferta formativa de universidades y centros educativos, así como entregar currículos a empresas de distintos sectores.