oportunidades

Orihuela celebra su IV Salón de Empleo y Formación situando la inteligencia artificial en el centro del futuro profesional de los jóvenes

👉 El Auditorio de La Lonja acoge la cuarta edición del Salón de Empleo y Formación de Orihuela, una cita que ha reunido a empresas, administraciones y centros educativos para acercar a los jóvenes las oportunidades de formación y empleo, con especial protagonismo de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías

🎙️ Hablamos de todo ello con Víctor Valverde, concejal de Fomento del Empleo, con quien también comentamos otro hito hoy en Orihuela: el primer corte del Limón

Onda Cero Vega Baja

Orihuela |

Inauguración del IV Salón de Empleo y Formación

El Ayuntamiento de Orihuela, junto a la Diputación de Alicante, celebra este miércoles el IV Salón de Empleo y Formación, orientado a conectar al alumnado con el mercado laboral y las opciones educativas de la comarca. Durante la jornada, responsables municipales han destacado la apuesta por la Formación Profesional y el empleo juvenil, mientras que representantes del ámbito educativo han defendido la formación continua y la adaptación a los cambios tecnológicos.

El programa incluye conferencias sobre inteligencia artificial, transformación digital y presencia profesional en redes sociales, además de un espacio expositivo donde los asistentes pueden conocer la oferta formativa de universidades y centros educativos, así como entregar currículos a empresas de distintos sectores.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid