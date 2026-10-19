Orihuela aplaza a noviembre la X Carrera y Marcha por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama ‘Corre por mí, Orihuela’ debido a las alertas meteorológicas de este domingo.

Está previsto que la prueba comience a las 10.00 horas, con salida desde la avenida de España y llegada a la avenida de Teodomiro, junto a la Glorieta Gabriel Miró. La jornada contará con una carrera de cinco kilómetros y una marcha a pie, ambas con un donativo de inscripción de 10 euros, destinado a la lucha contra el cáncer.

La concejala de Sanidad, Irene Celdrán, ha destacado especialmente el significado de alcanzar esta décima edición. “Quién nos iba a decir hace diez años que llegaríamos hasta aquí. Han sido diez años de ilusión, de trabajo y de esfuerzo, pero, sobre todo, diez años caminando acompañados y ayudando a muchísimas personas”, ha señalado.

Celdrán ha animado a vecinos de Orihuela, de las pedanías y de toda la Vega Baja a sumarse a esta jornada. “Queremos que caminemos y corramos por todas esas personas que están atravesando un momento difícil. Cualquiera de nosotros puede pasar por este trance y, cuando se hace acompañado, siempre es mucho más llevadero”, ha manifestado.

La concejala ha agradecido también el compromiso del Ayuntamiento, la Asociación Española Contra el Cáncer, el Club Tragamillas y todas las entidades y personas que colaboran para hacer posible cada año esta cita.

VI Feria de la Salud y II Gala Héroes

La concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Orihuela, Irene Celdrán, también nos presenta la sexta edición de la Feria de la Salud y la II Gala Héroes de la Salud, dos acontecimientos que se celebran esta semana, los próximos jueves 22 y viernes 23 de octubre en el Auditorio de La Lonja y que reunirán a profesionales sanitarios, asociaciones, entidades asistenciales y ciudadanos en torno a la prevención, la educación sanitaria y el reconocimiento a quienes dedican su vida al cuidado de los demás.

La edil nos da a conocer la programación de ambas jornadas, las novedades y los nombres de las ocho personas, equipos e instituciones que serán distinguidos en una gala que pretende poner en valor tanto la labor de los profesionales como las historias de superación y compromiso que existen detrás de la atención sanitaria.