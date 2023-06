La mujer apuñalada este martes por su pareja en Guardamar del Segura está fuera de peligro

El hombre de 42 años detenido este martes por presuntamente apuñalar a su pareja en Guardamar del Segura se encuentra hospitalizado ya que fue atropellado por un taxi cuando huía de una patrulla de la Guardia Civil, según han confirmado a Europa Press fuentes del instituto armado.

Los hechos ocurrieron este martes, sobre las 18.00 horas, en una vivienda del casco urbano de Guardamar, donde el varón presuntamente apuñaló a su pareja sentimental, una mujer de 31 años, y posteriormente huyó.

El hombre emprendió la huida corriendo mientras una patrulla de la Guardia Civil le perseguía en un vehículo y fue atropellado por un taxi. El varón está ingresado en el Hospital Universitario de Torrevieja y su pronóstico no es grave, aunque sí tiene alguna rotura, según han afirmado las mismas fuentes.

Cuando reciba el alta hospitalaria, el detenido será puesto a disposición judicial y el juzgado competente será el de Violencia sobre la Mujer de Torrevieja.

La subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles en Alicante que la víctima continúa ingresada, también en el hospital de Torrevieja, y actualmente su vida no corre peligro.

Sin denuncias previas

Poblador ha apuntado que no había ninguna orden de protección de la mujer porque no estaba en la base VioGén, ya que no había denuncias previas entre ellos.

La subdelegada ha enfatizado que no se puede "bajar la guardia" y ha abogado por estar "muy vigilantes" para seguir adelante en la "lucha" contra la violencia de género. "No puede existir el negacionismo de la violencia de género", ha sostenido, al tiempo que ha agradecido el "trabajo extraordinario" de la Guardia Civil.