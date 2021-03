Bascuñana solicita transparencia y control en el reparto de los Fondos Europeos y que se asignen directamente a los ayuntamientos

Hay que poner de manifiesto la deficiente gestión que se está haciendo respecto al Real Decreto 36/2020 por el que se aprueban las medidas urgentes para la Modernización de la Administración Pública

El alcalde de Orihuela y vicepresidente de la Red de Transparencia, Participación y Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Emilio Bascuñana, acompañado de los concejales del Equipo de Gobierno, Sabina Galindo y Rafael Almagro, ha dado a conocer la solicitud que realizó el pasado jueves en el Consejo de la Red para que se haga un llamamiento, tanto al Gobierno de la nación como a las Cortes Generales, con el fin de que revisen el procedimiento de reparto de los Fondos Europeos para la Recuperación al no estar realizándose con la suficiente transparencia. En este sentido, Bascuñana destaca que “hay que poner de manifiesto la deficiente gestión que se está haciendo respecto al Real Decreto 36/2020 por el que se aprueban las medidas urgentes para la Modernización de la Administración Pública, la Ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. No es admisible la opacidad que se está llevando con este proceso”. Hay que recordar el informe del Consejo de Estado de 21 de diciembre de 2020 ya “criticaba la falta de los medios de control suficientes, que exige por otra parte la Unión Europea, para garantizar que el reparto no se realicé de manera discrecional. Un informe que, como ya es sabido, se ocultó a las Cortes Generales”. La FEMP solicitó al gobierno que los Fondos Europeos para la reconstrucción se asignaran directamente a los gobiernos locales, por concurrencia competitiva y sin pasar por las comunidades autónomas. “En definitiva, estamos pidiendo que se hagan explícitos los criterios que se requieren por todos los ministerios y que los ayuntamientos conozcamos y participemos en el reparto y gestión de los fondos pero se está ocultando, sesgando e impidiendo el acceso a la información. El gobierno debe explicar el criterio de reparto, es decir, si va más o menos dinero a un pueblo u otro y las razones, y que el seguimiento de los programas, que se van a financiar con esos fondos, se hagan también con unos criterios participes y transparentes”. A día de hoy se desconocen los criterios de reparto de los citados Fondos Europeos y el papel que desempeñarán los ayuntamientos. “Estamos en una situación gravísima con la crisis del COVID-19, teniendo los ayuntamientos que hacer un sobreesfuerzo importantísimo, sin casi ayudas, y ahora nos encontramos con este ataque al municipalismo en sí mismo y las consecuencias perjudiciales para nuestros intereses”.

Onda Cero Vega Baja