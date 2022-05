El Cupón Fin de Semana de la once deja un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años en Bigastro

El vendedor de la ONCE Manuel Ruiz Perez es quien ha llevado la suerte a Bigastro con este Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, en un cupón que ha vendido desde su punto de venta situado en Carretera Polígono Industrial, 1.

El cupón de la ONCE del sábado, 28 de mayo, estaba dedicado al Parque Eólico El Perdón (Navarra).

Nestor José Fernandez Muñiz, también ha repartido la suerte en la localidad de San Juan de Alicante con el Cupón Fin de Semana de la ONCE , en el sorteo del domingo, 29 de mayo, de 40.000 euros desde su punto de venta situado en el kiosco de Avenida Rambla,59 donde ejerce la venta. Todas las loterías de la ONCE componen una oferta de juego responsable, seguro y social que permite a la Organización cumplir sus objetivos: realizar una amplia labor social y solidaria destinando todos los ingresos a mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y/o con otra discapacidad; y una gestión segura y responsable porque la ONCE se preocupa de garantizar la protección del conjunto de consumidores, desde el diseño de los productos hasta su comercialización.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.