“Desde la Concejalía de Comercio e Industria vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para poder ayudar a estos sectores”

Horarios recomendados para comercios

Previo al encuentro de la Mesa de Trabajo de Comercio, el edil oriolano ha mantenido también una reunión con los presidentes de la Cámara de Comercio de Orihuela y de la Asociación de Comerciantes del Municipio de Orihuela (ACMO), Mario Martínez y Adolfo Valero, respectivamente, en la que se ha propuesto recomendar un horario de apertura y cierre para los comercios oriolanos. “sabemos que hay libertad en el horario y cada comercio puede decidir adoptarlo o no. Pero lo que aconsejamos, no imponemos, es que abran y cierren todos a la misma hora: de 10.00 a 14.00h y de 16.00 a 18.00h, para así poder dar un servicio a los clientes que no pueden comprar por la mañana”.

Las nuevas restricciones adoptadas por la Generalitat Valenciana entrarán en vigor este jueves 21 de enero y se mantendrán durante 14 días, hasta el 3 de febrero. En ellas, se establece el cierre de bares, restaurantes, cafeterías y otros establecimientos de ocio, a menos que en estos se dé el servicio de recogida de comida y o bebida en el local o de envío a domicilio.

También se determina el cierre de los locales y de las superficies comerciales a partir de las 18.00h. Se exceptúa de lo expuesto la actividad comercial de los establecimientos y locales comerciales dedicados a la actividad comercial esencial de alimentación, higiene, farmacias, ortopedias, ópticas, servicios de peluquería y centros de veterinaria, únicamente para la venta dichos productos, así como departamentos dedicados a todas las actividades mencionadas que se puedan encontrar en el interior de los establecimientos.