TORREVIEJA

La cineasta torrevejense Lucía Samper rescata la memoria colectiva ligada a la tradición salinera en su cortometraje 'Salitre'

👉 La joven cineasta torrevejense Lucía Samper presentará su cortometraje 'Salitre' en el certamen 'Torrevieja Audiovisual' el sábado 5 de septiembre. Se trata de una obra cargada de simbolismo basada en la identidad de su ciudad con la que rescata la memoria colectiva ligada a la sal, elemento esencial en la historia y el desarrollo de Torrevieja.

🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, presentamos a Lucía Samper como directora novel, su trabajo y sus proyectos para seguir vinculada al mundo del cine.

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

Lucí Samper y Sara Aniorte en los estudios de Onda Cero Vega Baja
Lucí Samper y Sara Aniorte en los estudios de Onda Cero Vega Baja | Onda Cero Vega Baja
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