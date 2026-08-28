La cineasta torrevejense Lucía Samper rescata la memoria colectiva ligada a la tradición salinera en su cortometraje 'Salitre'
👉 La joven cineasta torrevejense Lucía Samper presentará su cortometraje 'Salitre' en el certamen 'Torrevieja Audiovisual' el sábado 5 de septiembre. Se trata de una obra cargada de simbolismo basada en la identidad de su ciudad con la que rescata la memoria colectiva ligada a la sal, elemento esencial en la historia y el desarrollo de Torrevieja.
🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, presentamos a Lucía Samper como directora novel, su trabajo y sus proyectos para seguir vinculada al mundo del cine.